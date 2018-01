Es urgente presencia efectiva de gobierno central en Cúcuta: Senador Andrés Cristo

Loterias

Loterías del 22 de enero en Colombia:

Cundinamarca 8293 – Serie 000

Tolima 3463 – Serie 014

DORADO

Mañana 0911 – Tarde 1173

CULONA:

1234

SUPER ASTRO SOL

1922 – Signo Piscis

SUPER ASTRO LUNA:

5202 – Signo Sagitario

PIJAO:

3857

PAISITA:

Día 5370 – Noche 4711

CHONTICO:

Día 9080 – Noche 0321

CAFETERITO:

Tarde 3224 – Noche 7092

SINUANO:

Día 0777 – Noche 7753

CASH THREE:

Día 851 – Noche 733

PLAY FOUR:

Día 5049 – Noche 5365

SAMAN:

0952

CARIBEÑA:

Día 7645 – Noche 2384

WIN FOUR:

7496

EVENING:

7394

MOTILÓN:

Tarde 2442 – Noche 7426

LA BOLITA

Día 3993 – Noche 9846

LA FANTÁSTICA:

Día 8326 – Noche 5228

EL COLONO:

4946

ANTIOQUEÑITA

Día 5307 – Tarde 3819