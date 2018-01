Denuncian a Marta Lucía Ramírez por injuria y calumnia

El representante a la Cámara, Alirio Uribe, denunció a la precandicata presidencial Marta Lucía Ramírez por sus declaraciones en el programa Opina Bogotá, del Canal Capital, en el que lo señala de guerrillero y secuestrador.

En el domento, Uribe cita varias de las intervenciones de Ramírez en el programa televisivo en las que, según Uribe, lo relaciona con grupos armados ilegales y con la actividad de secuestro.

“Esta práctica de la señora Marta Lucía Ramírez de acusarme y señalarme de guerrillero, terrorista y secuestrador no es nueva. Ella, de manera reiterada, me ha acusado por redes sociales de delitos y prácticas que jamás he cometido”, comentó Uribe en el texto de la denuncia.

A lo anterior, agrega: “Jamás he tenido algún nexo con grupos al margen de la ley y menos he empuñado un arma. Al contrario de lo que me acusa la señora Ramírez, he defendido la vida en todas sus expresiones de forma pacífica, bajo los principios de la solidaridad y la paz”.

denuncia_marta_lucia_ramirez