Expresidente Uribe se refiere al caso de violación de la periodista Claudia Morales

El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, se referió por primera vez a la denuncia que realizó la periodista Claudia Morales en la que señala que fue abusada sexualmente por uno de sus antiguos jefes.



“Cuando trabajé con “Él”, era un hombre relevante en la vida nacional. Ahora lo sigue siendo y, además, hay otras evidencias que amplían su margen de peligrosidad. Hoy, con 44 años, reviso el momento que tengo grabado como una foto y no me arrepiento de haber guardado silencio”, precisó la periodista.

Precisamente, la polémica está encendida dado que la periodista no señaló ningún nombre, pero lo describió como un “relevante en la vida nacional. Ahora lo sigue siendo y, además, hay otras evidencias que amplían su margen de peligrosidad. Hoy, con 44 años, reviso el momento que tengo grabado como una foto y no me arrepiento de haber guardado silencio”.

Por su parte Uribe se refirió al tema a través de suenta de Twitter:

Omito comentar sobre el burdo ataque político,he sido decente con las mujeres a lo largo de mi vida.Nuestra oficina de prensa debe publicar viajes presidenciales en cuya comitiva estuvo la señora, nombre de las personas que estaban a cargo de la seguridad y sus obligaciones — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 25 de enero de 2018

La Fiscalía General informó que abrirá una investigación del caso denunciado por la periodista Claudia Morales, en la que contó que un jefe suyo había abusado de ella.

De acuerdo con la Fiscalía, las indagaciones se iniciarán en función de sus deberes legales “con base en fuentes abiertas”, por los hechos que ya son de público conocimiento.