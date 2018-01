Maduro afirma que está listo para ser reelegido presidente de Venezuela

— El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes que está dispuesto a la reelección en los comicios presidenciales que convocó la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para antes del próximo 30 de abril.

“Si el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), si las fuerzas del Gran Polo Patriótico (GPP), si mis hermanos trabajadores, si la clase obrera, si las mujeres, si la juventud cree que yo debo ser el candidato presidencial de la patria (…), yo estoy a la orden de la candidatura presidencial”, manifestó.

Durante una concentración con chavistas en el oeste de Caracas, el presidente venezolano reconoció la decisión de la ANC de adelantar los comicios presidenciales y dijo que es “un paso correcto y acertado”.

“Yo le pido a todo el pueblo de Venezuela (…) que apoyemos el llamado de la Asamblea Nacional Constituyente, y apoyemos al Poder Electoral ahora que le toca preparar, organizar e impulsar este proceso electoral”, sostuvo Maduro.

El mandatario pidió a los diversos sectores del oficialismo, incluido al PSUV, activar los mecanismos para la candidatura presidencial.

De acuerdo con Maduro, Venezuela le está “diciendo al mundo” que “ante más sanciones, más elecciones”, en alusión a la serie de sanciones impuestas en los últimos meses contra funcionarios venezolanos por parte de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

“En Venezuela no decide (el presidente estadounidense) Donald Trump, en Venezuela no decide la élite dominante de la Unión Europea, en Venezuela no deciden los imperios. En Venezuela decide el pueblo”, insistió Maduro.

El presidente venezolano pidió a la oposición local que “no vaya a salir corriendo de las elecciones presidenciales”.

“Que la oposición no se salga de la democracia. Los esperamos para que sea el pueblo el que decida si quiere seguir haciendo patria o quiere echar un paso atrás”, sostuvo.

Este martes, ante la propuesta del constituyente Diosdado Cabello, la ANC decidió por unanimidad adelantar para este primer cuatrimestre las elecciones presidenciales previstas inicialmente para diciembre de 2018. (información de agencia Xinhua).