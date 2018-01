Imputarán cargos a Sami Spath, amigo del exgobernador Alejandro Lyons por hechos de corrupción en Córdoba

–La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos a Sami Spath Storino, quien como amigo personal del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, supuestamente se encargaba de mover el dinero en efectivo para pagar los sobornos y precisamente es pieza clave en el proceso que involucra también al exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno.

El propio Alejandro Lyons aseguró a principios de este mes en una entrevista radial sobre Spath Storino:

“Es una persona que yo utilicé en mi administración para en algunos momentos enviar dinero, recibir algún dinero. Abusé de su amistad y de ese conocimiento”.

Por esto, la fiscalía indicó que contra Sami Spath Storino tiene testimonios y diversos elementos probatorios que lo vincularían a la presunta apropiación ilegal de recursos del departamento de Córdoba que correspondían a regalías y programas de atención a los enfermos de hemofilia.

El organismo investigador considera que Spath, amigo personal del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, de quien fue asesor jurídico, habría servido de enlace entre los funcionarios y contratistas que, supuestamente, se beneficiaron con el desvío de los dineros públicos.

De acuerdo con las evidencias recopiladas por los investigadores, entre los años 2012 y 2015, Sami Spath Storino habría movido y entregado las dádivas con destino al exgobernador Lyons y a diversas personas asociadas a los hechos de corrupción detectados por la Fiscalía en Córdoba.

Los delitos que se le imputarán a Spath Storino, en diligencia se cumplirá este jueves en la ciudad de Montería, son por los delitos de peculado por favorecimiento de terceros en concurso homogéneo y sucesivo, y concierto para delinquir.

El mismo exgobernador Lyons sacó a relucir el nombre de Spath Storino en las primeras confesiones que formuló desde Miami, Estados Unidos, donde aseguró que Spath fue testigo de un jugoso desembolso al senador Musa Besaile, así como de movimientos de fajos de billetes en torno al llamado cartel de la hemofilia, que inventaba pacientes para desfalcar al Estado.

A través del negociado con los enfermos de hemofilia, fueron saqueados 42.000 millones de pesos del erario público.

En la confesión rendida tras suscribir un acuerdo de colaboración con la Justicia de Colombia, Lyons afirmó:

“Sami Spath no solo entregó ese dinero, sino que me ayudó a organizarlo en un bolso o tula pequeña y presenció además cuando el senador llegó, se reunió conmigo en la sala de mi apartamento y se retiró con el dinero que previamente habíamos puesto en la tula. En ese momento el senador ya fue muy explícito conmigo (…) me dijo que el dinero tenía como destino los magistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte”.