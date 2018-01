Juan Sebastián Cabal y Robert Farah están en la final del Abierto de Australia

La pareja colombiana, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, clasificó por primera vez para disputar la final del Abierto de Australia al derrotar este jueves a los estadounidenses Mike y Bob Bryan, seis veces campeones, y exnúmeros uno del mundo, por 7-6 (1) y 7-5, en una hora y 29 minutos.

The ?? duo are through to the final! @RobertFarah_ / @juanscabal defeat Bob and Mike #Bryan 7-6(1) 7-5 #AusOpen pic.twitter.com/nn9bHxgZQY

Los tenistas colombianos luchará en la final contra el austríaco Oliver Marach y el croata Mate Pavic , que vencieron al alemán Jan-Lennard Struff y el japonés Ben McLachlan, por 4-6, 7-5 y 7-6 (4) en dos horas y 26 minutos.

Marach, de 37, y Pavic de 24, llevan ya 13 victorias esta temporada gracias a sus títulos en Catar y de Auckland. Esta pareja fue finalista el pasado año en Wimbledon.

“Hemos luchado mucho por esto. Tenemos que seguir pero quiero agradecer a todo el público colombiano que nos ha acompañado. Siempre soñamos con algo así”, comentó la pareja colombiana tras ganar el partido en medio de la buena multitud de compatriotas que los acompañaron en el Melbourne Park.

Special mention to the ?? faithful in @RodLaverArena from @juanscabal and @RobertFarah_ following their stirring victory!#AusOpen pic.twitter.com/sUvA1BZu5p

— #AusOpen (@AustralianOpen) 25 de enero de 2018