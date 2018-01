Peñalosa notifica que no reversará la medida de prohibir el parrillero en respuesta a la protesta de los motociclistas

–Tácitamente, el alcalde Enrique Peñalosa notificó este miércoles que no reversará la decisión de prohibir el parrillero en las motocicletas, en respuesta a la jornada de protesta que realizaron los afectados durante el día y la noche anterior, haciendo colapsar la movilidad en diferentes sectores de la ciudad.

Según el mandatario Distrital la medida se “hizo indispensable” y como siempre sustentó la decisión referenciando lo que han hecho otras ciudades del mundo.

“No me gusta tener que poner restricciones a las motos. Pero crecimiento de delitos cometidos por parrilleros lo hizo indispensable. Ese mismo problema y otros, hizo que en mayoría de grandes ciudades chinas prohibieran totalmente las motos”, escribió Peñalosa en su cuenta en Twitter en respuesta a la “operación tortuga” realizada por los motociclistas y que en algunos sectores degeneró en enfrentamientos con la fuerza pública que intervino para normalizar el tránsito.

“Por supuesto la inmensa mayoría de los motociclistas son gente buena y trabajadora. Lamento tener que afectarlos temporalmente en aras del beneficio para la mayoría”, agregó.

Adicionalmente, el alcalde Peñalosa resenó que ha tomado “muchas medidas para mejorar la seguridad: casi triplicamos el presupuesto, de $177.000 millones a $540.000 millones. Pasamos de 260 cámaras a más de 1600 que conectamos a un verdadero Centro de Comando y Control. Etc.”

Resaltó igualmente: “Acabamos con el Bronx y problemas similares en 5 Huecos, San Bernardo o Maria Paz.Hemos capturado más de 400 bandas. Redujimos la tasa de homicidios a la más baja en 40 años y la reducción en Bogotá representa más del 40% de la nacional”.

El alcalde Peñalosa anunció este miércoles la expedición de un decreto mediante el cual se prohibe de manera temporal el parrillero hombre en las motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos.

El mandatario dijo que la medida se aplicará en todos los sectores de la ciudad con el fin de reducir el hurto a personas.

“Después de estudiarla durante un par de meses hemos decidido adoptar una medida que no es para siempre, sino por unos meses. Iremos evaluando a medida que avance. Vamos a prohibir el parrillero hombre en motos de más de 125 centímetros cúbicos”, dijo Peñalosa.

Peñalosa sustentó que la medida afectará solo un porcentaje reducido de habitantes de Bogotá y sí contribuirá a mejorar significativamente la seguridad de todos los ciudadanos.

Además señaló que las motos de menos de 125 centímetros cúbicos tienen mayores ventajas. “Estos vehículos no tienen IVA, no pagan impuesto a los automotores, no tienen Pico y placa no pagan peajes. Tienen estos privilegios sobre los demás automotores de la ciudad, porque somos conscientes que este es un vehículo de trabajo y demás”.

A su turno el secretario de Seguridad Daniel Mejía reiteró que se trata de una medida temporal.

“Hemos venido estudiando y mirando las estadísticas, los alcaldes de las ciudades capitales enfáticamente dijeron que lo tienen en varias ciudades como Barranquilla, Neiva, Ibagué y Cali. Vamos a seguir evaluando en los consejos de seguridad las cifras y acá tenemos que poner los temas de seguridad ciudadana de primer orden”, señaló Mejía.

Así mismo, el secretario explicó que esta no será la única medida para fortalecer la seguridad ciudadana en Bogotá: “Estamos haciendo un trabajo con la seccional de investigación criminal y la inteligencia de la Policía Metropolitana de Bogotá para desarticular las bandas que cometen estos atracos”.

Mejía también aseguró que esta implementación temporal se suma a las medidas que se han venido tomando en conjunto con la Policía Metropolitana y el Gobierno Nacional, como el refuerzo que llegará a la ciudad de 100 unidades de investigación criminal para hacer énfasis en el hurto a personas. Al igual que se están fortaleciendo los puestos de control, retenes para verificar control de armas y antecedentes judiciales para contrarrestar la inseguridad y atacar las bandas criminales.

Mientras tanto, los voceros de movimientos y organizaciones de usuarios de motos advirtieron la víspera que continuarán realizando jornadas de protesta para presionar al alcalde a reconsiderar la medida de prohibir el parrillero.