Consejos básicos para sacarle ‘jugo’ a sus ingresos en 2018

Si en el 2018 su meta es pagar deudas, viajar, comprar vivienda o ahorrar, tómese media hora de su tiempo para organizar su presupuesto comparando los ingresos y los gastos.



Primero realice un listado de los ingresos que recibirá a lo largo del año, clasificándolos por aquellos que recibe regularmente y los que recibe esporádicamente.

Luego plantee su presupuesto con una periodicidad acorde con su flujo de ingresos y los periodos en los que debe realizar sus pagos.

Para el caso de los gastos, identifíquelos y clasifíquelos en gastos recurrentes (que ocurren todos los meses como el arriendo, los servicios, el mercado) y gastos esporádicos (como el pago de matrículas, impuestos).

Luego separe una partida mensual para imprevistos (como la reparación de algún electrodoméstico). En caso que durante el mes no haga uso de este dinero, ahí tendrá su primera fuente de ahorro.

Al final de cada mes compare los ingresos con los egresos. Si los egresos son mayores a los ingresos, revise si algunos de sus gastos son susceptibles de reducción, o si puede involucrarse en actividades que le generen una fuente adicional de ingreso. Estas dos acciones (reducción de gastos y aumento de ingresos), constituyen las dos tareas básicas para lograr una buena salud financiera.

Elabore su presupuesto haciendo uso del formato adjunto al final de esta información y proyecte su ahorro anual.

Adicionalmente recuerde:

No contraer deudas que sobrepasen su capacidad de pago. Se recomienda que no sobrepasen más del 30 % del ingreso mensual.

Ahorrar antes que gastar, NO deje el ahorro para lo último. Comprar en efectivo le evitará costear intereses.

Hacer un seguimiento periódico a su presupuesto y al cumplimiento periódico de sus metas financieras.

Si está cubriendo mensualmente cuotas de compromisos financieros, proyecte realizar abonos a capital. Esto reducirá los intereses generados por la obligación financiera.

En los casos que cubra la compra de bienes o servicios a través del uso de tarjetas de crédito considere el número de pagos a los que va a diferir los abonos al crédito. Entre menor sea el número de cuotas, menor será el pago de intereses.

Algunos costos fijos son susceptibles de pago de la anualidad por adelantado, ofreciendo incentivos financieros como la reducción de una mensualidad. Este puede ser el caso del pago de la administración, la pensión escolar o el pago de seguros exequiales.

Consejos para ahorrar en Bogotá

Aproveche las promociones y recuerde que normalmente a principio de año las grandes superficies y cadenas hacen buenos descuentos.

Visite las zonas comerciales del Restrepo y San Victorino. Si le interesan los muebles, acuda al sector del Doce de octubre – Gaitán y de la Avenida Primero de mayo.

Bogotá cuenta con temporadas de ferias como las que se adelantan en la Plaza de los Artesanos (carrera 60 # 63 A – 52), visítelas y aproveche precios especiales. A partir de abril, en http://www.desarrolloeconomico.gov.co, podrá conocer la programación de los eventos organizados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

Compre productos colombianos y sin intermediarios. En los mercados campesinos y las plazas de mercado, los capitalinos podrán adquirir alimentos frescos y saludables.

El mercado campesino “Del campo a tu casa” organizado por la SDDE de la Plaza de Artesanos iniciará la primera semana de febrero de 7 a.m., a 4 p.m.