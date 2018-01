Disturbios y caos en la movilidad deja protesta de motociclistas en Bogotá

Esta mañana se han reportado disturbios y caos en la movilidad por cuenta de las protestas que adelantan cientos de motociclistas que rechazan el decreto que prohíbe el parrillero hombre en algunas zonas de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades,se han firmado 170 multas a conductores que participaron en el plan tortuga y 67 motos han sido movilizadas.

A la altura de la calle 26 con carrera 30 se registraron disturbios luego de que llegaran miembros del Esmad a disolver la protesta y se enfrentaran con los motociclistas.

La Policía y el ESMAD llegaron al lugar acompañada de grúas e inmovilizaron decenas de motos, lo que causó desmanes en este sector de la ciudad.

“Yo iba para mi trabajo y me uní a la protesta. Empecé a pitar pacíficamente y me rodearon los del Esmad y me quitaron la moto”, expresó a RCN Radio uno de los motociclistas que calificó el hecho como represión.

En otro punto, un grupo de motos intentó llegar a la Plaza de Bolívar, pero la Policía impidió su ingreso y a otros que se agolpaban al frente de la Alcaldía para exigir hablar con el alcalde Enrique Peñalosa no los atendieron.

Por su parte, el secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, informó que en las primeras horas de la mañana se registraron afectaciones de movilidad en 10 puntos de la ciudad por cuenta del plan tortuga de los motociclistas.