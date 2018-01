Fiscalía radicó acusación contra el periodista Gustavo Rugeles por agredir a su novia

La Fiscalía General radicó el escrito de acusación en contra del periodista Gustavo Rugeles Urbina por supuestamente haber golpeado a su pareja, Marcela González Olaya, el pasado 27 de septiembre del 2017. El comunicador tendrá que responder por el delito de violencia intrafamiliar agravado.

La víctima fue al Instituto Nacional de Medicina Legal, el mismo día en que supuestamente fue agredida por el periodista y esta fue su declaración:

“Mi pareja me agredió hoy a eso de la una de la mañana; estaba tomado, me rasguñó, me agarró de los brazos, me zarandeó, me botó a la cama, me arrastró por el piso, y me insultó. Él es muy celoso, y me agredió por eso”, indicó Marcela González.

De acuerdo con Marcela, las conductas de Rugeles son reiterativas.“Lo conozco hace un año, vivimos juntos desde hace cuatro meses. Me tiene hackeado el teléfono y las redes sociales. Él toma trago y mete vicio seguidamente. Es agresivo verbalmente con otras personas”, agregó.

También existen chats de mensajería instantánea en donde González Olaya, de 22 años, le relata a su hermana lo que pasó, así como los maltratos físicos y emocionales que recibió.

Sin embargo, el periodista aseguró que todo está siendo divulgado de manera malintencionada con el propósito de hacerle daño a su carrera profesional.

“Agradezco los mensajes de solidaridad, pero es un tema que vamos a solucionar de manera privada”, comentó Rugeles.

Por otro lado, en entrevista con El Espectador, Johana Fuentes, subeditora de la W, contó cómo fue maltratada física y psicológicamente por el periodista quien fue su pareja antes de la mujer de 22 años.