Meta de 450 mil inmunizados durante primera jornada nacional de vacunación

Con el objetivo de completar los esquemas de vacunación de los menores de 5 años y evitar enfermedades que son prevenibles, el Ministerio de Salud y Protección Social adelantará este 27 de enero la primera jornada nacional de vacunación del año, cuya meta es inmunizar carca de 400 mil colombianos (350 mil menores de 6 años y 100 mil adultos mayores y mujeres gestantes).

“Decidimos hacer el lanzamiento de esta primera jornada nacional desde el departamento de Nariño, para destacar la labor del departamento en materia de vacunación, especialmente en niñas de 9 años para evitar el cáncer de cuello uterino, además de actualizar esquemas en niñas de 9 a 17 años. Han inmunizado más de 13 mil niñas, siendo un ejemplo que el resto del país debe seguir”, alcanzando una cobertura en el 2017 para niñas de 9 años de edad cercana al 50%, anunció Diego Alejandro García Londoño, coordinador del Programa Ampliado de Inmunizaciones.

Manifestó que el llamado es para que todos los padres, madres, cuidadores, niños, niñas y mujeres entre los 10 y 49 años y gestantes, pongan al día su esquema de vacunación. Agregó: “Enfatizamos siempre que nuestro esquema nacional de vacunación es uno de los más completos de Las Américas, ofreciendo a nuestra población colombiana 21 vacunas que les protegen contra 26 enfermedades y, lo mejor, es que es completamente gratuito”.

Indicó que en el país se dispondrán más de 4.000 puntos de vacunación para no generar barreras de acceso. “Las secretarías de salud del país han dispuesto un horario de 8:00 a.m hasta las 4:00 pm para esta jornada. No obstante, vale la pena aclarar que todos los días son días de vacunación y cualquier colombiano, sin distinción de su aseguramiento, puede aplicarse las vacunas del esquema sin ningún costo”.

Los biológicos que se aplicarán durante la jornada son contra la poliomielitis, tuberculosis, hepatitis A y B, difteria, tétanos, tos ferina (para mujeres gestantes), e infecciones causadas por haemophilus influenza tipo b y neumococo, sarampión, rubéola, paperas, varicela, fiebre amarilla y diarreas causadas por rotavirus, entre otras.