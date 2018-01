Sancionarán a motocicistas que perturben la movilidad y el orden público

–Ante el anuncio de nuevas jornadas de protesta de los motociclistias por la decisión de suspender el tránsito con parrillero en Bogotá en el perímetro comprendido entre la avenida Primero de Mayo y la calle 100 y entre la carrera 68 y los cerros orientales, las autoridades capitalinas notificaron que sancionarán a los motociclistas que perturben la movilidad y el orden público.

La administradición Distrital indicó que a través de la Secretaría de Movilidad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana de Bogotá, garantizará el derecho a la protesta y también la prevalencia del interés general sobre el interés particular, al tiempo que monitoreará las jornadas anunciadas por algunos motociclistas. La Entidad aplicará las sanciones correspondientes, de acuerdo con la legislación vigente.

Las manifestaciones deben realizarse pacíficamente y quienes obstaculicen el tráfico o generen disturbios serán objeto de las siguientes sanciones:

Infracciones al tránsito

Por abandonar, bloquear una calzada, dejar solo su vehículo o transitar en contravía o por aceras peatonales, calzadas o carriles para transporte público o CicloRutas:

– C02 – Estacionar un vehículo en sitios prohibidos (multa de $390.600).

– C03 – Bloquear una calzada o intersección con un vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a la ocurrencia de un accidente de tránsito (multa de $390.600).

– C04 – Estacionar un vehículo sin tomar las debidas precauciones o sin colocar a la distancia señalada por el Código de Tránsito las señales de peligro reglamentarias (multa de $390.600).

– D03 – Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril (multa de $781.200 e inmovilización del vehículo).

Por realizar plan tortuga:

– C14 – Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente (multa de $ 390.600 e inmovilización del vehículo).

– C25 – Transitar, cuando hubiere más de un carril, por el carril izquierdo de la vía a velocidad que entorpezca el tránsito de los demás vehículos (multa de $390.600).

– C31 – No acatar las señales o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito (multa de $390.600).

– D04 – No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de “PARE” o un semáforo intermitente en rojo ($781.200).

– D05 – Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados (multa de $781.200).

– D07 – Conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas (multa de $781.200).

– D09 – No permitir el paso de los vehículos de emergencia (multa de $781.200).

Por perifonear o usar megáfonos en la vía:

– B23 – Utilizar radios, equipos de sonido o de amplificación a volúmenes que superen los decibeles máximos establecidos por las autoridades ambientales. De igual forma utilizar pantallas, proyectores de imagen o similares en la parte delantera de los vehículos, mientras esté en movimiento (multa de $208.300).

– C29 – Hacer uso de dispositivos propios de vehículos de emergencia, por parte de conductores de otro tipo de vehículos (multa de $390.600).

– D17 – Cuando se detecte o advierta una infracción a las normas de emisión contaminantes o de generación de ruido por vehículos automotores (multa de: $781.200).

El Secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, afirmó:

“Reiteramos que los ciudadanos tienen derecho a la protesta, pero esta no debe estar enfocada en afectar a todos los bogotanos en su movilidad. Por lo tanto, los motociclistas están invitados a protestar a pie. Siempre hemos dicho que no toleramos las operaciones tortuga ni los bloqueos con vehículos. El miércoles 24 tomamos más de 200 evidencias, principalmente fotos y videos de los motociclistas que intervinieron en las protestas y estos motociclistas van a ser sancionados. Reiteramos que en los días que vienen vamos a estar aún más atentos con este tema de control y los invitamos a que nos organicemos. Si necesitan hacer protestas, contamos con todos los elementos de apoyo que tiene la Alcaldía para hacer un acompañamiento. Invitamos a los motociclistas a hacer una protesta que no afecte a todos los bogotanos”.

Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá acompañarán la jornada con el fin de investigar, individualizar, capturar y judicializar a los responsables de desmanes, de afectaciones en bienes públicos o privados o de afectaciones a la integridad de las personas, si llegaren a presentarse. Se contará con video-vigilancia y se sancionará también por obstrucción de la placa.

La administración distrital le recuerda a la ciudadanía que las vías de hecho no son permitidas en ninguna protesta.

“Quienes acudan a las vías de hecho serán capturados y judicializados por la Policía Metropolitana y la Fiscalía” aseguró el Secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.

Con respecto a las condiciones de operación y logística durante las jornadas, se resalta que el Gobierno Distrital instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) con el fin de monitorear las protestas de los motociclistas de acuerdo con su desarrollo para garantizar tanto el derecho a la protesta como la seguridad y el funcionamiento de la ciudad.