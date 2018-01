Vargas Lleras no descarta coalición con senador Álvaro Uribe

Foto: @German_Vargas

Germán Vargas Lleras, candidato presidencial, señaló este viernes que no descarta una coalición con el senador Álvaro Uribe Vélez, para las elecciones presidenciales del mes de mayo.

En sus declaraciones Vargas Lleras aseguró que en las campañas debe garantizarse que la extrema izquierda no obtenga al poder, idea acorde con la de Uribe Vélez, y dijo que Iván Duque, candidato del Centro Democrático es un “pollo” al que le falta experiencia.

Y agregó que: “Ayer lo escuché (a Iván Duque); me parece un buen muchacho, inteligente y estudioso; pero es muy pollo, sin experiencia para manejar las difíciles circunstancias que se van a vivir en Colombia. Es mi apreciación, es que a la presidencia no se puede llegar a aprender”.

Y acerca de una alianza con Álvaro Uribe, Vargas Lleras indicó que hay que esperar a las elecciones parlamentarias, cuando se de el resultado de la consulta entre Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez.

Sostuvo que: “Yo veo que la izquierda radical terminará unida y quienes no creemos en ese modelo tenemos que buscar diálogo para no allanar el camino… Tenemos las preocupaciones que compartimos frente a la implementación del proceso de paz, a los procesos con el Eln, al modelo del país que tenemos; pero hablamos después de las elecciones de Congreso… No lo descarto porque coincidimos en que queremos evitar ese modelo de país que propone la izquierda”.