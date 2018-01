Partido de la U. se solidariza con taxistas en Bogotá

El Partido de la Unidad rechaza los hechos de violencia de los que han sido víctimas los taxistas en Bogotá en los últimos días, y reclama acciones urgentes por parte de las autoridades de la ciudad para garantizar la seguridad de quienes ejercen este oficio a diario en la capital.

En Bogotá hay más de 50 mil taxis, lo que la convierte en la ciudad con mayor número estos vehículos en el país. Por lo que la Directiva del Partido de la Unidad y todos sus militantes, lanzan un llamado urgente a las autoridades distritales, especialmente a la Policía Nacional, para que se pongan en marcha medidas urgentes que prevengan actos delincuenciales y criminales contra el llamado “Gremio Amarillo”.

“En la última semana tres compañeros taxistas han perdido la vida en hechos que hasta el momento son materia de investigación por parte de las autoridades, pero que dejan una profunda preocupación para miles de compañeros del gremio y sus familias. Las cifras que nos está dejando este primer mes del año son muy preocupantes, y nos deja claro que es prioritario fortalecer los operativos preventivos y de control en la ciudad”, afirma Hugo Ospina, líder de los “amarillitos” y candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá del Partido de la Unidad.

“No solo hay muertos, también hay compañeros heridos y hospitalizados. Todos los días nos reportan atracos. Lo que más nos preocupa en estos asesinatos es que muchos de ellos no tenían el permiso del tarjetón para manejar el taxi, pero no porque no fueran taxistas, sino porque no tenían cómo pagar la seguridad social” explica además Ospina.

El director Único del Partido de la Unidad, Aurelio Iragorri Valencia, lanzó a su vez un mensaje de solidaridad para los taxistas y sus familias. “Desde la colectividad sentimos como propias las necesidades, preocupaciones y temores de nuestros taxistas. Apoyamos liderazgos como el de Hugo Ospina, candidato del Partido, y trabajaremos muy de cerca con él desde el Congreso de la República, para que la voz de este gremio no solamente sea escuchada, sino que se diseñen acciones que garanticen su desarrollo empresarial, personal, pero ante todo su vida y su seguridad”, puntualizó Iragorri Valencia.