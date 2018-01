DE LA DEMOCRACIA A LA CLEPTOCRACIA

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (168)

“Una democracia enferma por la corrupción y por el estímulo a la abstención es un democracia moribunda” CFM

TENEMOS EL DEBER INELUDIBLE DE VOTAR

El próximo 11 de marzo elegiremos nuevo Congreso. Nunca antes como en este proceso electoral tenemos el deber ineludible de votar.



Hay una gama importante de opciones y candidatos. Personalmente creo que hay que descartar toda fórmula populista con promesas de ríos de leche, miel y pan y de hacer una nueva Colombia o de cambiar la columna vertebral de nuestras instituciones. Entre las demás opciones debemos escoger las más confiables. Las que por lo menos de manera honrada se comprometan a garantizar los derechos fundamentales de la familia y la sociedad. Seguro que las encontraremos.

QUE HAYA MENOS VOTOS EN BLANCO Y MENOS ABSTENCIÓN

La propuesta es que el voto en blanco y la abstención no superen el 9% del total de las personas que tienen derecho al voto. Somos cerca de 35.000.000 y debemos lograr por lo menos 32.000.000 de votos.

Invito a que todos nos comprometamos en esta gran campaña en pro de que tengamos una Colombia viable con opción de lograr en dos o tres generaciones una reducción importante de la pobreza y de los comportamientos corruptos.

LA INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO ELECTORAL ES CASI NULA

Esta semana, la cuarta de enero y a solo 6 semanas de las elecciones de Congreso, pregunté a muchos de mis amigos y ocasionales interlocutores sobre su opinión respecto de las elecciones del 11 de marzo. La mayoría me respondió que era difícil escoger entre los candidatos y mencionaron a Vargas Lleras, a Uribe, a De La Calle. Y aclaré que las elecciones de marzo serán para elegir congresistas. Y la respuesta mayoritaria fue que no les interesaba porque eran los mismos con el propósito de robar. Y al decirles que en este momento histórico era muy importante participar en las elecciones, insistieron en que no votarán y que además no tenían ninguna información sobre los candidatos.

NO HAY INFORMACIÓN SOBRE CANDIDATOS Y MENOS SOBRE PROPUESTAS

Y la verdad es que no hay una página en la que podamos recibir información sobre los candidatos y por sobre todo que podamos conocer sus programas. La costumbre de tomar una frase como bandera de campaña sigue intacta. Estas frases no dicen nada y por no decir nada el candidato no adquiere ningún compromiso. En verdad no tienen ningún interés en adquirir compromisos y le apuestan a recibir los votos que les permitan salir elegidos teniendo en cuenta que la historia registra cuando más 15.000.000 de votos. Bajo estos parámetros para salir elegido se necesitan entre 50.000 y 100.000 mil votos los que la mayoría de las empresas electores tienen asegurado, salvo algunos casos excepcionales que podrían tener amigos de opinión.

Y sobre las frases, encontré la de un candidato de uno de los partidos de gobierno y que dice más o menos: “Nos cansamos de lo mismo” ¿Se cansó de recibir lo que popularmente se llama mermelada? Y Otros candidatos despotricando del gobierno del que hicieron parte hasta hace pocos meses y criticando lo que el gobierno no hizo y debió haber hecho el candidato, ahora rebelde y crítico.

SINOPSIS HISTÓRICA DEL DERECHO A ELEGIR

En el principio los gobiernos eran ejercidos por los más poderosos. A veces protegidos por la creencia de que el dios de turno otorgaba poderes a los gobernantes.

Los más preparados, o por lo menos así lo creían, se hacían gobernantes y el poder se heredaba. Fue la época de la aristocracia y de la monarquía y de la sucesión del poder en cabeza del primogénito o primer hijo. Las mujeres no podían ser gobernantes. Luego vino la plutocracia o el gobierno de los más ricos. La oligarquía o poder ejercido por un pequeño grupo de personas privilegiadas por el dinero o saber o verdaderos o aparentes títulos nobiliarios. La plutocracia o sea el gobierno de quienes tienen dinero o riquezas aparentemente bien habidas así haya explotación y especulación del pueblo y de los grupos menos favorecidos. La democracia es el gobierno del pueblo. Ese es el fundamento para vender el menos malo entre los malos de los regímenes de gobierno. La tiranía en la que manda un tirano, un arbitrario, un dictador. Un gobernante sin nobleza, que arrasa.

LA CLEPTOCRACIA SE EMPODERA

Hoy aparece la cleptocracia o sea cuando el poder lo ejercen personas cuyo objetivo es apoderarse de los bienes públicos. Y la narcocracia que es el poder ejercido por quienes representan a los comerciantes en sustancias prohibidas. Los lavadores de dinero.

En todas estas formas de gobierno ha habido gobernantes que cambian de rumbo y fácilmente se hacen dictadores, tiranos, corruptos. Ha habido dictadores que la historia venera, como Simón Bolívar, Julio César y muchos más.

Entre la dictadura y la tiranía la línea que los diferencia es muy gris. Y hay dictadores demócratas, o por lo menos que se hacen llamar así para ocultar sus prácticas corruptas. En el momento actual está Nicolás Maduro, el más cercano corrupto y dictador en nuestra región y al que algunos candidatos quieren imitar. ¡Y así lo confiesan!

Sobre el tema seguirá en las próximas lecciones.

SIGAMOS CULTIVANDO LA DECENCIA EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes y amables, el buen trato, la mejor cultura, el decoro, la autoestima, el civismo, el ser mejor cada día en nuestras familias, en nuestra sociedad y en Colombia para tener personas que puedan solucionar con prudencia sus conflictos y por sobre todo con la garantía de que tendrán asegurado su futuro en sana convivencia.

Bogotá, del 29 de enero al 4 de febrero de 2018

Bogotá, del 29 de enero al 4 de febrero de 2018

Twitter @fradiquecarlos Blog: www.ElComPAZ.com

Telf. 3153374680