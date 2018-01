Turista alemán murió tras caer de las murallas de Cartagena

Loterias

Loterías del 25 de enero en Colombia:

Bogotá 9283 Serie 262

Quindio 3501 – Serie 046

DORADO

Mañana 0051 – Tarde 5463

CULONA:

2630

SUPER ASTRO SOL

2587 – Signo Capricornio

SUPER ASTRO LUNA:

7493 – Signo Sagitario

PIJAO:

5294

PAISITA:

Día 6857 – Noche 5314

CHONTICO:

Día 0404 – Noche 2222

CAFETERITO:

Tarde 8323 – Noche 0788

SINUANO:

Día 2708 – Noche 3020

CASH THREE:

Día 312 – Noche 254

PLAY FOUR:

Día 7520 – Noche 5453

SAMAN:

4868

CARIBEÑA:

Día 0231 – Noche 6249

WIN FOUR:

0810

EVENING:

9068

MOTILÓN:

Tarde 7200 – Noche 9745

LA BOLITA

Día 4299 – Noche 1404

LA FANTÁSTICA:

Día 1235 – Noche 0375

EL COLONO:

7607

ANTIOQUEÑITA

Día 7306 – Tarde 6525