Cerca de $250 millones costaría trámites de conductores de motos inmovilizadas en plan tortuga

Loterias

Loterías del 28 de enero en Colombia:

DORADO

Noche 1430

CULONA:

9266

SUPER ASTRO LUNA:

2899 – Signo Tauro

PIJAO:

7290

PAISITA:

Día 4551 – Noche 5189

CHONTICO:

Día 3007 – Noche 3803

CAFETERITO:

Noche 7847

SINUANO:

Día 4018 – Noche 8264

CASH THREE:

Día 908 – Noche 819

PLAY FOUR:

Día 0930 – Noche 8429

SAMAN:

5593

CARIBEÑA:

Día 5600 – Noche 0255

WIN FOUR:

6246

EVENING:

2858

MOTILÓN:

Noche 6973

LA BOLITA

Noche 4492

LA FANTÁSTICA:

Noche 6972

ANTIOQUEÑITA

Día 0684 – Tarde 2339

RESULTADOS DEL SÁBADO 27

BALOTO 12 – 13 – 15 – 18 – 31 – 01

Revancha 02 – 06 – 14 – 15 – 39 – 04

Boyacá 4089 – Serie 050

Cauca 2925 – Serie 171