Entregan títulos de tierras a campesinos de La Palma

El Presidente Juan Manuel Santos entregó hoy recursos por 2 mil millones de pesos a 187 familias afectadas por la violencia para proyectos productivos y subsidios de vivienda en el municipio de La Palma, Cundinamarca.

El Mandatario antes de participar en el evento central en el municipio de La Palma, visitó el predio de Emiro Useche, beneficiario del programa de restitución, y constató que los proyectos productivos en la vereda Minipí de Triana en la Palmas, Cundinamarca, les brindan oportunidad a las familias de alcanzar una vida digna.

“Por eso me complace tanto poder entregarles a estos campesinos los títulos de las tierras, de sus tierras, que fueron restituidas”, precisó el Mandatario.

Gracias a 37 sentencias, 187 personas se beneficiaron con los títulos de restitución, y podrán explotar 111 hectáreas con recursos por 2 mil millones de pesos, entre proyectos productivos (400 millones de pesos) y subsidios de vivienda (1.600 millones de pesos).

Agregó que con la restitución de tierras se les da a los colombianos víctimas de la guerra la oportunidad de que renazcan sus esperanzas.

Hasta la fecha han sido restituidas 234 mil hectáreas que benefician a 33 mil personas, con recursos, además, por 79 mil millones de pesos para impulsar proyectos productivos en sus parcelas.

“Qué emoción me produce a mí, escuchar a tantos campesinos como Emiro, cuando me dice: -Presidente-, es que lo tenemos todo para hacer, y mire usted lo que hemos hecho en tan poco tiempo, y el orgullo con que me presentaban a sus gallinas, a sus vacas, a sus matas de café, con su señora María Susana que está aquí con nosotros”, dijo el Mandatario.

Una vez más el Jefe del Estado se refirió a la especial condición que tienen los colombianos que han sufrido en carne propia la violencia.

“Eso es lo que estamos construyendo con ustedes que han sido protagonistas de esta violencia, las víctimas de esta violencia, y serán los protagonistas principales de esta construcción de paz.