Inició segunda ronda de negociaciones de Alianza del Pacífico y candidatos a Estados Asociados

Este lunes 29 de enero, en Costa de Oro (Australia), inicia la segunda ronda de negociaciones entre la Alianza del Pacífico y los cuatro países candidatos a ser Estados Asociados, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur, del bloque comercial.

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, explicó en el Foro Económico Mundial, que se celebró esta semana en Davos (Suiza), que esos cuatro candidatos fueron seleccionados por la complementariedad que tienen con los socios fundadores de la Alianza del Pacífico.

“Nos dimos cuenta de que con esos países nos complementamos muy bien. No solo queremos asegurar un libre comercio, sino tener una integración mucho más profunda”, aseguró el mandatario desde Suiza.

Entre los temas que se abordarán en la reunión –que irá hasta el 2 de febrero-, están: acceso a mercados de bienes agrícolas e industriales, defensa comercial, reglas de origen, facilitación del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, compras públicas, comercio de servicios e inversión, mejora regulatoria, cooperación, medio ambiente, aspectos laborales y de género, competencia y empresas del estado, pymes y asuntos institucionales.

Por su parte, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, señaló que “para Colombia esos países representan más y nuevas oportunidades en mercados con un alto potencial para nuestros productos. Fortalecer las relaciones comerciales con esta parte del mundo va en línea con nuestra política de diversificación exportadora”.

Del equipo negociador por Colombia, que estará liderado por el jefe Negociador, Nicolás Torres, y el director de Relaciones Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Juan Carlos Cadena, forman parte la Cancillería, los Ministerios de Agricultura y de Hacienda, Planeación Nacional, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Además, la cita contará con el acompañamiento del sector privado.

Vale recordar que la figura del Estado Asociado se creó por mandato de los presidentes de la Alianza del Pacífico para celebrar acuerdos económicos y comerciales con esos países, que le permitirán al bloque comercial latinoamericano avanzar en la consecución de los objetivos trazados desde su fundación.

De otra parte, entre enero y noviembre del 2017, Colombia exportó a los países candidatos a ser Estados Asociados un total de US$ 824,6 millones, un aumento del 76,2 % frente a igual periodo del 2016. De ese total, US$ 349,6 millones correspondieron a bienes no minero energéticos, lo que representa un incremento de 14,2 % con relación a los primeros 11 meses del 2016.