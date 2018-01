Premios Grammy 2018: Los colombianos Shakira y Magín Díaz recibieron el galardón

–Bruno Mars fue el gran ganador de la edición 60 del Premio Grammy y por Colombia, los galardonados fueron Shakira y el recién fallecido compositor Magín Díaz.

La cantante barranquillera logró el gramófono a mejor álbum pop latino, categoría en la cual competian Juanes, Natalia Lafourcade, Alex Cuba y La Santa Cecilia.

A su turno, Magín Díaz fue galardonado por mejor empaque de grabación por el disco ‘El Orisha de la Rosa’.



Lista de ganadores Grammy 2018

Álbum del año

24K Magic, Bruno Mars

Grabación del año

24K Magic, Bruno Mars

Canción del año

That’s What I Like, Bruno Mars

Mejor interpretación de pop en solitario

Shape Of You, Ed Sheeran

Mejor álbum de pop

Divide, Ed Sheeran

Mejor artista revelación

Alessia Cara

Mejor álbum de rap

Damn, Kendrick Lamar

Mejor interpretación cantada de rap

Kendrick Lamar y Rihanna por Loyalty

Mejor interpretación de rap

Humble, Kendrick Lamar

Mejor canción de rap

Humble, Kendrick Lamar

Mejor video musical

Humble, Kendrick Lamar

Mejor álbum de pop latino

“El Dorado”, Shakira

Mejor álbum de country

From A Room: Volume 1, Chris Stapleton

Mejor álbum de comedia

The Age Of Spin & Deep In The Heart Of Texas, Dave Chappelle