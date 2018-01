Santos suspende negociaciones de paz con el Eln

–El presidente Juan Manuel Santos anunció este lunes desde el municipio de La Palma, Cundinamarca, la suspensión del inicio del quinto ciclo de negociaciones de paz con el Eln en Quirto, Ecuador, como consecuencia de la ola terrorista desatada por el grupo guerrillero.

El jefe del Estado notificó que las conversaciones no se reanudarán hasta que haya coherencia entre las palabras del Eln y sus acciones, en referencia a las frecuentes declaraciones de los cabecillas sobre sus propósitos de paz y los atentados terroristas registrados en los últimos días contra la Policia en Barranquilla y Soledad, Atlántico y el municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar.

Los pronunciamientos los hizo el presidente Santos en el Coliseo de este municipio cundinamarqués, en el acto de entrega de títulos de propiedad de sus tierras a familias que padecieron la violencia, así como recursos para proyectos productivos y subsidios de vivienda rural.

Antes de las declaraciones en La Palma, el primer mandatario escribió en su cuenta en Twitter:

“Quiero aclarar que la rápida acción de autoridades y fuerza pública ha permitido la captura de 1 persona por el atentado en Barranquilla. Se está confirmando veracidad del supuesto comunicado del ELN”.

En su intervención en La Palma, el presidente Santos advirtió que “para continuar la negociación de paz esta doctrina exige un mínimo de coherencia. Al mismo tiempo mi paciencia y la del pueblo colombiano tienen sus límites. Por lo tanto he tomado la decisión de suspender la instalción del quinto ciclo de conversaciones que estaba prevista para los próximos días. Hasta que no vea coherencia por parte del Eln entre sus palabras y sus acciones”.

El primer mandatario subrayó que “el gobierno ha sido generoso y ha mostrado su voluntad de paz, que no puede ser vulnerada por la coyuntura política. Se trata de una voluntad fundamentada en principios y en mi deber de proteger al pueblo colombiano. Sin embargo, los hechos son tozudos y el comportamiento del Eln me obliga a asumir con esta organización lo que he denominado la doctrina Rabín: Se combate el terrorismo con toda contundencia como si no hubiese negociación de paz, y se negocia como si no hubiese terrorismo”.

Tras notificar su decisión de suspender el reinicio de conversaciones de paz, el jefe del Estado ordenó a la Fuerza Pública intensificar sus acciones contra el Eln.

“Le he reiterado a la Fuerza Pública que deberá seguir cumpliendo con sus deberes constitucionales con la máxima determinación. El quinto ciclo de conversaciones se instalará cuando el Eln haga compatible su conducta con la exigencia de paz del pueblo colombiano y la comunidad internacional”, precisó Santos.