Cuando alguien cercano tiene cáncer…

Cuando una persona padece cáncer, los familiares y personas cercanas al paciente también se ven afectadas. Todos quieren ayudar, pero no saben cómo y cometen errores sin querer. A continuación, compartimos algunos consejos que ayudarán a dar apoyo en esta situación.

¿Qué hacer?

Respete la necesidad de la persona para compartir sobre la enfermedad o su necesidad de privacidad.

Demuestre que se preocupa.

Respete su decisión de cómo se va a tratar el cáncer, aunque no esté de acuerdo.

Incluya a la persona en los proyectos cotidianos o en actividades sociales. Deje que él o ella tome decisiones al respecto.

Escuche sin sentir que siempre tiene que contestar. A veces, lo que la persona más necesita es alguien que escuche con empatía.

Espere que la persona con cáncer tenga días buenos y malos, emocional y físicamente.

Mantenga su relación tan normal y balanceada como sea posible. Estas situaciones requieren de mayor paciencia y empatía.

Ofrezca ayuda en forma específica y concreta.

¿Qué no hacer?

Ofrecer opiniones o consejos no solicitados.

Sentir que tiene que aguantar cambios de humor o muestras violentas de enojo. No debe aceptar un comportamiento que no sea aceptable solo porque alguien está enfermo.

Tomar las cosas demasiado personales. Es normal que la persona con cáncer esté más callada de lo normal, que necesite tiempo para estar solo, y que a veces manifieste enojo.

Tener miedo de hablar de la enfermedad.

Sentir que siempre tiene que hablar de cáncer. Tal vez su amigo(a) disfrute conversaciones que no tengan que ver con su enfermedad.

No sea condescendiente.

Decir a la persona con cáncer “puedo imaginar cómo te sientes”, porque en realidad esto no es posible.

