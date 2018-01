Desempleo en Colombia llegó a 9,4% en 2017

–El Dane informó que la tasa de desempleo en el año 2017 llegó a 9,4 por ciento, con un alza de 0,2 por ciento frente a 2016, cuando terminó en 8,7 por ciento.

No Obstante, el director del organismo Mauricio Perfetti, advirtió que en 2017 el número de ocupados llegó a 22 millones 383 mil personas, sumadas las 188 mil más que lograron conseguir trabajo en el mes de diciembre.

Las ciudades con las tasas más altas de desempleo fueron Quibdó, 16.1%; Cúcuta; 15,9%, y Armenia, 14,3%.

Mientras tanto, con menor desocupación resultaron Santa Marta con 8%; Barranquilla, con 8,2% y Bucaramanga, con 8,5%.

El reporte del DANE detalla así las cifras:

La tasa de desempleo en diciembre de 2017 se ubicó en 8,6%.

Para el año 2017 la tasa fue 9,4%.

En diciembre de 2016 la tasa de desempleo fue 8,7%. Para el año 2016 la tasa fue 9,2%.

· En diciembre de 2017, 188 mil personas más se encontraban ocupadas en comparación con el mismo mes de 2016.

· En 2017 se completaron cinco años consecutivos con tasa de desempleo de un dígito.

· En el trimestre octubre – diciembre de 2017 la tasa de desempleo fue 8,5%. En el mismo trimestre de 2016 fue 8,2%.

· Para los centros poblados y las zonas rurales dispersas, en el trimestre octubre – diciembre de 2017, la tasa de desempleo fue 4,3%, la más baja para este trimestre desde que hay cifras comparables.

· En el trimestre octubre – diciembre de 2017 las tasas de desempleo más bajas se registraron en Cartagena (7,0%), Santa Marta (7,0%) y Barranquilla AM (7,5%); las más altas fueron Quibdó (14,2%), Cúcuta AM (14,0%) y Armenia (13,4%).

La variación en la tasa de desempleo nacional en 2017 (0,2 puntos porcentuales) se explica por el comportamiento en las 13 ciudades y Áreas metropolitanas, específicamente por Bogotá y Cali AM. El nivel de ocupados para el consolidado anual en 2017 (22 millones 383 mil) y para diciembre de 2017 (22 millones 649 mil), fue el más alto desde que hay cifras comparables (2001).

Mes (diciembre 2017)

Para diciembre de 2017 la tasa de desempleo fue 8,6%, la tasa global de participación 64,2% y la tasa de ocupación 58,7%. En el mismo mes del año anterior estas tasas fueron 8,7%, 64,6% y 59,0%, respectivamente.

Para diciembre de 2017, 188 mil personas más se encontraban ocupadas en comparación con el mismo mes de 2016, lo que representó una variación de 0,8% en la ocupación. En diciembre de 2017 las otras cabeceras fue el dominio geográfico que más contribuyó (0,6 p.p.[1]) al crecimiento de la ocupación.

Año (enero – diciembre 2017)

Para el periodo enero – diciembre de 2017 la tasa de desempleo se ubicó en 9,4%, la tasa de ocupación en 58,4% y la tasa global de participación en 64,4%. Se completan 52 periodos de 12 meses móviles consecutivos con tasa de desempleo de un dígito. En el periodo enero – diciembre de 2016 estas tasas se ubicaron en 9,2%, 58,5% y 64,5%, respectivamente.

El nivel de ocupados el periodo enero – diciembre de 2017 fue 22 millones 383 mil personas, el registro más alto desde que hay cifras comparables (2001).

En el periodo enero – diciembre de 2017, para las 23 ciudades y Áreas metropolitanas, las tasas de desempleo más bajas se registraron en Santa Marta (8,0%), Barranquilla AM (8,2%) y Bucaramanga AM (8,5%). Las ciudades con tasas de desempleo más altas fueron Quibdó (16,1%), Cúcuta AM (15,9%) y Armenia (14,3%).

Trimestre (octubre – diciembre 2017)

En el trimestre octubre – diciembre de 2017 la tasa de desempleo para el total nacional se situó en 8,5%, la tasa de participación fue 64,9% y la de ocupación 59,3%. Se completan siete periodos (octubre – diciembre) consecutivos con tasa de desempleo de un dígito. En el mismo trimestre de 2016 la tasa de desempleo fue 8,2%, la de participación 65,4% y la de ocupación 60,0%.

En el trimestre octubre – diciembre de 2017 las ramas que jalonaron la generación de empleo en el total nacional por su crecimiento fueron Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (5,0%), Transporte, almacenamiento y comunicaciones (2,7%) y Construcción (2,5%).

Centros poblados y rural disperso

La tasa de desempleo en los centros poblados y rural disperso en el trimestre octubre – diciembre de 2017 fue 4,3%, la tasa global de participación fue 61,5% y la tasa de ocupación fue 58,9%. Para este trimestre la tasa de desempleo es la más baja desde que hay cifras comparables (2001). En el mismo trimestre de 2016 estas tasas se ubicaron en 4,4%, 61,6% y 58,9%, respectivamente.

Ciudades y Áreas metropolitanas

En diciembre de 2017 la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y Áreas metropolitanas fue 9,8%, la tasa global de participación 66,6% y la tasa de ocupación 60,1%. Para el mismo mes de 2016 las tasas se ubicaron en 9,8%, 67,7% y 61,0%, respectivamente.

En el periodo enero – diciembre de 2017 en las 13 ciudades y Áreas metropolitanas la tasa de desempleo fue 10,6%, la tasa de ocupación fue 59,9% y la tasa global de participación fue 67,0%. Para el periodo enero – diciembre de 2016 las tasas de desempleo, ocupación y participación se ubicaron en 10,0%, 60,7% y 67,5%, respectivamente. En enero – diciembre de 2017 Bogotá D.C. explica el 76,0% (equivalente a 0,5 p.p.) de la variación de 0,6 puntos porcentuales en la tasa de desempleo.

Para el trimestre octubre – diciembre de 2017 la tasa de desempleo de las 13 ciudades y Áreas metropolitanas fue 9,6%, para el mismo trimestre de 2016 fue 9,2%. En el mencionado periodo de 2017 la tasa global de participación fue 66,6% y la tasa de ocupación fue 60,2%; para 2016 estas tasas fueron 67,8% y 61,5%, respectivamente.

Bogotá D.C. y Cali AM explican el 91,1% de la variación de la tasa de desempleo en las 13 ciudades y Áreas metropolitanas en el trimestre octubre – diciembre de 2017.

Las ramas de actividad que más contribuyeron al aumento de la ocupación en el trimestre octubre – diciembre de 2017 para las 13 ciudades y Áreas metropolitanas fueron Transporte, almacenamiento y comunicaciones, y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.

En las 13 ciudades y Áreas Metropolitanas, en el trimestre octubre – diciembre de 2017, el obrero-empleado particular contribuyó en 0,6 puntos porcentuales al aumento de la ocupación mientras que el trabajo por cuenta propia contribuyó negativamente en 1,4 puntos porcentuales.

Acerca de Indicadores de Mercado Laboral (IML)

Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)

Los Indicadores del Mercado Laboral (IML) son un estudio de carácter estadístico, por medio del cual el DANE proporciona información básica sobre el tamaño, período y estructura de la fuerza de trabajo de la población del país y de algunas variables sociodemográficas.

*Área Metropolitana: Se define como el área de influencia que incluye municipios circundantes, que con la ciudad conforman un solo tejido urbano no discontinuo y han sido reconocidos legalmente.

Cobertura