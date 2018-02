“Colombia vive un retroceso en materia de legalidad”: Iván Duque

Foto: Prensa Iván Duque

“Los colombianos queremos una paz con justicia, no una falsa paz con mentiras de los verdugos de Colombia”, dijo hoy Iván Duque durante su recorrido por el Meta donde llamó la atención por la grave situación de orden público que se vive en el país.

“El gobierno se olvidó del manejo de la seguridad y ha tenido laxitud con el narcotráfico que es el principal combustible del crimen”, dijo el candidato presidencial del Centro Democrático quien recorrió el centro y la plaza de mercado de Villavicencio y de Acacías, Meta.

Dijo que “la desmovilización de las Farc coincide con el aumento de la inseguridad y con un gobierno laxo con el terrorismo” que tiene hoy al ELN “envalentonado exigiéndole al gobierno un cese al fuego bilateral mientras sigue sembrando el terror”.

En el gobierno nuestro —explicó Duque—el Estado jamás va a renunciar a su deber constitucional de defender la vida, honra y bienes de los colombianos.

Dijo que uno de los principales problemas que tiene Colombia hoy es la amenaza latente del narcotráfico. “No es posible que tengamos hoy más área sembrada de coca que las que teníamos cuando inició el plan Colombia”.

Aunque en el llano habló de la necesidad de bajar impuestos, mejorar el salario de los trabajadores, eliminar el derroche y buscar equidad en los servicios públicos básicos y de salud y educación, su discurso se centró en el tema de la legalidad.

Dijo que el 7 de agosto, tras su posesión, le entregará al Congreso una reforma constitucional para que el narcotráfico no sea un delito amnistiable, que en su gobierno la sustitución y erradicación de cultivos ilícitos serán obligatorias y no voluntarias, y que, armas y dinero que aparezcan que no hayan sido entregadas para su destrucción o para reparar a las víctimas, significarán la pérdida de todos los beneficios para los cabecillas a quienes les debe caer todo el peso de la ley.

“Esta elección es sobre la defensa de la justicia y la honorabilidad de nuestro país. Colombia necesita un cambio y ese cambio se lo vamos a dar en nuestro gobierno. Vamos a pasar las páginas de la impunidad y a gobernar con alegría para todos los ciudadanos”, agregó.

Aquí otras de las propuestas que presentó en materia de seguridad:

—Fortaleceremos las capacidades de reacción rápida y efectiva de las fuerzas militares y de policía.

—Modernizaremos las fuerzas de tarea para el control territorial en profundidad, para enfrentar amenazas asimétricas existentes, como el ELN, narcotráfico, las bacrim; y las emergentes como las disidencias de las Farc.

—Estableceremos la obligatoriedad de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos. No será voluntaria.

—Reforzaremos el control de las fronteras y zonas críticas con el uso extensivo de monitoreo electrónico y satelital.

—Es necesario integrar y reordenar los aparatos de inteligencia sobre la base de la cooperación ciudadana y el uso de tecnologías de punta.

—Construiremos y reconstruiremos infraestructura en lugares remotos y aislados con batallones de ingenieros fortalecidos.

—Iniciaremos una campaña internacional para la transparencia en el comercio de precursores químicos utilizados para el narcotráfico del narcotráfico.

—Vamos a prohibir la dosis mínima y luchar frontalmente contra el micro- trafico que acaba con nuestra juventud.

—Redoblaremos la cooperación y las acciones contra el lavado de activos y para acelerar la extinción de dominio sobre activos obtenidos ilícitamente; incluyendo todo aquello que las Farc intente ocultar.

—Restauraremos el honor y la moral militar con beneficios, apoyo y reconocimientos especiales para uniformados y reservas, por su servicios y compromiso con la paz y la seguridad de la sociedad. (Ley del veterano).

—Articularemos un sistema de denuncias y seguimiento modernizado y fortalecido, con herramientas de Big Data y sistemas de monitoreo electrónico de última generación para potenciar la efectividad de las autoridades.

—Erradicaremos las zonas de miedo en las ciudades, copándolas con autoridad, tecnología, infraestructura (como la iluminación) y apoyo social a las comunidades, para poner fin al micro-tráfico.