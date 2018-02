¿Cómo será la verdad y la justicia para las más de 7 millones de víctimas?

Esta es la pregunta que abordará entre el 1 y 2 de febrero Bogotá, en el Conversatorio sobre Desplazamiento Forzado en el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Representantes de la Academia, las organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional, la iglesia, los organismos de Naciones Unidas, Procuraduría, Defensoría y líderes regionales harán parte de esta conversación.

El desplazamiento forzado, a pesar del nuevo escenario que trae el Acuerdo de Paz, sigue siendo una de las manifestaciones más intensivas del conflicto en el país.

Entre 1985 y 2017, 9 de cada 10 personas registradas como víctimas del conflicto armado fueron víctimas de desplazamiento forzado.

Durante 2017, CODHES identificó 103 eventos de desplazamiento que afectaron a más de 15 mil personas. De estos eventos, 67 ocurrieron en el Pacífico y más de 13 mil personas salieron de la región. Bogotá, Enero 26 de 2018. Más de 7 millones de víctimas de desplazamiento forzado en Colombia esperan Justicia y Verdad con la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). De los 8.5 millones de víctimas en el país, el 90% son víctimas de desplazamiento forzado. Es decir, de cada 10 víctimas en Colombia, 9 lo son de desplazamiento.

Con un desafío de esta magnitud, una alianza de distintas organizaciones del Estado, de la sociedad civil, la academia, la cooperación y la iglesia, ha impulsado la serie de Conversatorios de Derechos de la Población desplazada en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz.

Con el fin de poner sobre la mesa la discusión sobre el desplazamiento forzado y el nuevo Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, las organizaciones convocan a un conversatorio los próximos 1 y 2 de febrero en Bogotá. La dimensión del desplazamiento forzado supone un profundo desafío en términos de la magnitud de investigaciones tanto judiciales como extrajudiciales.

De acuerdo con Marco Romero, Director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, “es urgente tener esta conversación frente a la complejidad del desplazamiento forzado y nuevos escenarios que surgen del Acuerdo de Paz como la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad y la JEP. Es necesario que desde la sociedad civil se puedan aportar insumos sobre cómo encarar el tema para garantizar los derechos de las víctimas de desplazamiento”.

Algunos de los temas principales que se abordarán en el conversatorio son: – Participación de las Víctimas de Desplazamiento Forzado en el Sistema (SVJRNR). – Perpetradores y beneficiarios y principales responsables del desplazamiento. – Sostenibilidad Fiscal y alternativas de financiación del Sistema y de las medidas de reparación. – Verdad, memoria e historia.

El Encuentro es organizado por CODHES, USAID, la Procuraduría General de la Nación, Pastoral Social, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUR, Defensoría del Pueblo, Consejo Noruego para Refugiados, el International Center for Transitional Justice, Abogados sin Fronteras Canadá, el Consejo Noruego para Refugiados y Trust of the Americas OEA.