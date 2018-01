‘Me he visualizado marcando un gol en un Mundial’: Radamel Falcao

En la una entrevista dada a la FIFA TV, el delantero Radamenl Falcao aseguró que se ha visualizado metiendo varios goles en la Mundial de Rusia 2018.

‘Me he visualizado marcando un gol en un Mundial muchas veces. No las he contado, pero sí, muchas’, afirmó el colombiano.

Falcao contó que desde pequeño amó el fútbol. Además, recordó el importante gol que anotó Freddy Rincón con la camiseta de la Tricolor.

“En Colombia lo celebramos todos y tengo un recuerdo fugaz. De hecho, recuerdo más todas las veces que lo vi después, que el momento en el que realmente lo vi. El siguiente Mundial fue en el 94, entonces crecimos viendo ese gol una y otra vez. ¡Vivimos ese gol durante esos cuatro años!’, comentó Falcao.

El ´Tigre’ se refirió a los tres mundiales seguidos que Colombia no clasificó la cita mundialista.

“Cuando Colombia no clasificaba a los Mundiales hinchaba por Argentina, por Brasil… Eran los equipos a los que seguía. La Argentina de Gabriel Batistuta, del ‘Burrito’ Ortega. Y luego el Brasil del 98 también, con Ronaldo… Ahí empiezas a mirar jugadores y me fijaba mucho en Ronaldo el brasileño”, indicó Falcao.

Por último, Falcao confesó que jugadores admiraba en su niñez.’De niño admiraba al Pibe Valderrama y a Faustino Asprilla. A los dos’, finalizó.