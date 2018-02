Asignan tareas para realizar operaciones de desminado humanitario en 30 municipios del país

Loterias

Loterías del 31 de enero en Colombia:

Baloto 12 – 19 – 27 – 28 – 41 – 04

Revancha 25 – 29 – 32 – 35 – 41 – 13

Meta 4809 – Serie 129

Valle 2690 – Serie 201

Manizales 4846 – Serie 071

DORADO

Mañana 1820 – Tarde 8941

CULONA:

1302

SUPER ASTRO SOL

9894 – Signo Sagitario

SUPER ASTRO LUNA:

3262 – Signo Leo

PIJAO:

2547

PAISITA:

Día 9899 – Noche 6818

CHONTICO:

Día 4451 – Noche 4512

CAFETERITO:

Tarde 8948 – Noche 2576

SINUANO:

Día 0199 – Noche 2058

CASH THREE:

Día 445 – Noche 266

PLAY FOUR:

Día 7857 – Noche 0650

SAMAN:

1554

CARIBEÑA:

Día 8594 – Noche 0995

WIN FOUR:

1878

EVENING:

6619

MOTILÓN:

Tarde 0393 – Noche 9637

LA BOLITA

Día 9094 – Noche 6720

LA FANTÁSTICA:

Día 7210 – Noche 2477

EL COLONO:

4108

ANTIOQUEÑITA

Día 8459 – Tarde 4612