Piden revocar detención domiciliaria de Enilse López

La solicitud la hizo este jueves la Procuraduría General de la Nación, entidad que solicitó al Juez Sexto Penal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla revocar la detención domiciliaria concedida a Enilse López Romero, teniendo en cuenta que el inmueble donde permanece se encuentra embargado dentro de un proceso de extinción de dominio.

La Procuraduría consideró que López Romero faltó a la verdad al no informar la situación particular del bien, por lo que no podía manifestar ni material ni jurídicamente que ese era su lugar de residencia, con lo que obvió los requisitos legales y obtuvo beneficios indebidos.

En la petición el Ministerio Público puso de presente que desde junio de 2014 la Dirección Nacional de Estupefacientes entregó esa propiedad a la Sociedad de Activos Especiales – SAE- para su administración.

La Delegada para Asuntos Penales recordó al juez que la SAE también solicitó modificar la medida, ante la imposibilidad de administrar un inmueble si se le permite a un afectado en un proceso de extinción de dominio permanecer en el lugar que ha sido objeto de una medida cautelar.

Igualmente la Procuraduría le solicitó a la SAE ejercer su facultad de policía administrativa y recuperar la tenencia material de ese bien.

Para el Ministerio Público el hecho de que Enilse López se encuentre en ese inmueble cumpliendo con una medida de detención domiciliaria en un caso por homicidio agravado, no constituye impedimento jurídico para que dentro del proceso de extinción de dominio se recupere la tenencia material del bien.