Cartagena: ordenan captura de nueve personas del Clan Quiroz por posible desplome de 17 edificios

La operación Castillos de Arena, cuya Fase I concluyó el día de hoy, permitió mediante actividades técnicas, judicializar una red familiar dedicada a falsificar licencias de construcción y a actividades de urbanización ilegal.

Dicho acervo fue acreditado ante un juez de control de garantías que expidió nueve órdenes de captura luego de un juicioso y detallado análisis de los elementos de prueba.

Los hechos objeto de investigación tienen origen en sendas actividades investigativas, incluyendo copioso material probatorio y detallados experticios grafológicos, que advierten la falsificación de las licencias de construcción de 16 edificios ubicados en la ciudad de Cartagena (Bolívar). Con estas espurias licencias, construían las edificaciones, para luego comercializarlas y posteriormente elevaban escrituras públicas y registraban los inmuebles.

Imputaciones

Los fiscales de conocimiento imputarán los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, urbanización ilegal, obtención de documento público falso, uso de documento público falso y estafa en modalidad masa.

A la fecha, han sido capturadas cuatro personas.

Por otra parte, los edificios construidos mediante esta modalidad que hacen parte de esta primera fase son:

Innova, barrio Alto Bosque, transversal 51 No. 21 B 189

Shalom, barrio El Recreo, Cra. 80 B No. 31 B 22

Villa Vanessa, barrio Escallón Villa Cra. 54 No. 30 E 36

Villa Ana, barrio Escallón Villa Cra. 53 No. 30 F 27

Portal de los Alpes, barrio Los Alpes, transversal 73 No. 31 C – 60

Calipso Tower, barrio Alto Bosque, Transversal 52B No. 21 B – 104

Brisas de los Alpes, barrio Los Alpes, Transversal 74 No. 31 C – 05

Parque del Country, barrio el Bosque Carrera 5 No. 24A-36

Alpes 31, barrio Los Alpes, Calle 31 F No. 71 – 60

Brisas de la Castellana, barrio Chipre, Cra 65 A – 30 C No. 31 – 25

Villa Mary, barrio El Recreo, Cl 31 H No. 80 B 35

Tsalach, barrio Alto Bosque, Transversal 50 No. 21 B 187

Villa May, barrio Blas de Lezo, MZ 28, lote 9

Villa Naevia, barrio Alto Bosque, Transversal 51 No. 21 B – 159

Brisas de Blas de Lezo, barrio Blas de Lezo, Cl 25 No. 68 – 52

Cinco Letras, barrio El Bosque Transversal 49 No. 22-58

Atlanta, barrio Alto Bosque Transversal 51ª No. 21C – 42

La Fiscalía General de la Nación imputará y solicitará medida de aseguramiento de carácter intramuros en contra de estas personas en las próximas horas.

Bienes para las víctimas

De otro lado, esta primera fase tuvo como principal objetivo identificar bienes que permitan reparar a las víctimas, por lo que a través de labores investigativas se ha establecido que los capturados poseen bienes sobre los cuales se solicitará la imposición de medidas cautelares con el fin de garantizar la indemnización de las personas afectadas por estos hechos.

La Fiscalía General de la Nación ha identificado:

93 apartamentos en la ciudad de Cartagena.

10 lotes en los municipios de Arjona y Zipacoa.

19 vehículos.

4 Sociedades

8 Establecimientos de Comercio.

Responsabilidad integral

La Fase II de esta operación se concretará en los próximos días, respecto de más edificaciones, constructores y servidores públicos que aparecerían comprometidos en hechos análogos.