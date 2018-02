PARECIDOS A VENEZUELA

Por: Diego Calle Pérez.

CORTO Y PUNTUAL

Salen a la campaña política, afirmando y blasfemando, que no podemos parecernos a Venezuela. Crean miedos, rumores y ruidos. La foto para la publicidad hace referencia a Venezuela y no plantea nada concreto por Colombia. Asusta a muchos y buscan apoyo en otros.

Las imágenes de Oscar Pérez el militar asesinado en Venezuela es noticia y en Colombia los líderes sociales renuncian a sus luchas históricas por las comunidades que representan.

Luis Fernando Quijano, director de Corpades, denuncia y renuncia a su cargo por amenazas a su familia. La lista es larga, representantes de organizaciones no gubernamentales, han asesinado en los últimos meses en Colombia. Restitución de tierras es un tema árido de tratar y de contextualizar en un país tan complejo y tan extenso en territorios dedicados a los cultivos ílicitos. Todos saben dónde están pero nadie se atreve a señalar.

Ningún candidato al Capitolio Nacional y al solio de Bolívar habla de parecernos a Finlandia, a Dinamarca, a Holanda, a Suiza que no Suecia. El potencial de Colombia en tierras puede ser tres veces a estos países. Los países bolivarianos cada vez más alejados de lo que se había pactado en tratados comerciales. Venezuela fragmentada en pedazos de un modelo, sin un verdadero gestor que pueda avanzar. Colombia hace referencia a su Paz a medias, se preocupa por la campaña presidencial. Ecuador hace una transición de cambio presidencial muy parecida a Colombia, guardando la proporción. Perú, hace referencia a un escándalo con licitaciones y contratos a una empresa constructora. Bolivia, se consolida con su presidente y genera algo parecido a gobernar en la tercera vía.

Analizamos, nos contradecimos y vemos la paja en ojo ajeno. Obnubilados, estamos como hipnotizados, vemos lo más detestable en el país vecino y no somos consientes de lo que estamos atravesando en toda la geografía nacional. Parecemos en un valle de lágrimas, donde en cada lágrima hay miel y no una hiel que nos está cegando en comprender un cambio de paradigmas, que nos están alejando de la realidad del propio país y nos hacen creer que es el vecino de la frontera. ¿Será que podemos parecernos a otro país que no sea Venezuela?