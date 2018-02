Se firmó acta de inicio de las obras del alcantarillado de Quibdó

Este viernes, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en compañía de la directora ejecutiva del Plan Todos Somos Pazcífico (FTSP), Luz Amanda Pulido, firmó el acta de inicio del proyecto que construirá la primera fase del alcantarillado de Quibdó.

El proyecto tendrá una inversión de más de $83 mil millones, que el Gobierno Nacional realiza por medio del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico, y, además de aumentar la cobertura del servicio a más de la mitad de los habitantes de Quibdó, tendrá otros impactos positivos, como la eliminación de nueve vertimientos de aguas residuales y la generación de puestos de trabajo, que serán atendidos con mano de obra local.

“Estas obras permitirán ampliar la cobertura de alcantarillado, que hoy está en solo 15%, a más del 51% de la población”, indicó el ministro, quien resaltó igualmente que las plantas de tratamiento Playita 1 y Playita 2, que hoy funcionan solo durante 8 horas diarias, pasarán a trabajar las 24 horas.

“Por lo general, estás obras generan incomodidades, por el rompimiento de las vías, pero, a futuro, la población recibirá los beneficios; además, ayudará reducir el índice de desempleo en Quibdó; en principio, generará 200 empleos directos y, durante el desarrollo, aspiramos a aumentar el número”, dijo el titular de la cartera de Hacienda.

Cárdenas Santamaría resaltó que este proyecto no caerá en manos de los corruptos, para lo cual se contó con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, que ayudó a escoger al contratista y a comenzar el proceso.

“La entidad que contrata es la Unidad de Gestión del Riesgo y ellos van a tener a su vez la interventoría. Aquí no hay posibilidades de que se metan los corruptos”, enfatizó Cárdenas, quien agregó: “cambiamos el modelo para que la corrupción no se lleve esos sueños, esas aspiraciones de la población, por eso le pusimos tanta protección y revestimos este modelo para que no se metan los corruptos; ese es tal vez el principal activo de lo que firmamos hoy”.

El ministro destacó igualmente las inversiones que se han venido adelantando en materia de infraestructura vial, pues al final del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se dejarán pavimentados 150 kilómetros de las vías de Medellín- Quibdó y Quibdó – La Virginia; además estarán en construcción 47 kilómetros adicionales, con recursos aprobados por el Ministerio de Hacienda por $440 mil millones.

El titular de Hacienda y Crédito Público recordó que en la vía Quibdo – La Virginia, mediante la licitacion adjudicada en diciembre, se contrató la pavimentación de 13 kilómetros, entre los sectores conocidos como El Tabor y Guarato, dejando toda la carretera pavimentada en el departamento del Chocó, con inversiones del orden de $93 mil millones, indicó; igualmente, que en la vía Quibdó – Medellín, mediante licitaciones adjudicadas en diciembre, se han contratado 34 kilómetros entre los sectores conocidos como el 18 y el 7, con inversiones por $347mil millones. Adicionalmente, para el Chocó, a través del FTSP, se han destinado $145 mil millones, que se invertirán en proyectos de agua y saneamiento básico.

El ministro también hizo un balance de los proyectos que se encuentran actualmente en ejecución en el departamento de Chocó, como el de la interconexión eléctrica San Miguel – Sipí a 13.200 voltios, que beneficiará a más de 794 familias, conectando a nueve veredas, 10 colegios, tres centros de salud y 10 centros educativos, lo cual ayudará a reducir la producción de gases de efecto invernadero.

Adicionalmente, se han identificado cuatro proyectos de interconexión eléctrica que se encuentran en estructuración, dos para el municipio de Nóvita (el primero en los sectores de San José, Santa Bárbara, Cajón y Torra y el otro para las poblaciones de Sesego, Chito, Ceda y Cocotea); el tercer y cuarto proyecto de Interconexión eléctrica serán en el municipio de Itsmina – Medio Baudó (sector, Bocas de Pepe) y Bajo Baudó (sector Pizarro), y la interconexión eléctrica de La Victoria (Cantón de San Pablo) – Alto Baudó (Pie de Pató).