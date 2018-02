Cauca tendrá prioridad en la protección de líderes sociales

El Ministro del Interior Guillermo Rivera escuchó en diferentes escenarios a los lideres sociales y defensores de los derechos humanos en el departamento de Cauca y anunció medida para garantizar su bienestar.

Al concluir la Mesa de Garantías de Derechos Humanos, el Ministro de Gobierno reiteró que la protección a los líderes sociales es prioridad, razón por la cual durante los meses que aún le quedan a este Gobierno, se hará énfasis en la implementación de las medidas que garanticen la vida y la integridad de los defensores de Derechos Humanos y líderes comunitarios.

“Todo asesinato de un líder social, es una frustración para nosotros, porque la paz es el ejercicio de los Derechos Humanos y el derecho a la vida, y ese es nuestro desafío y el objetivo final de nuestros esfuerzos”. Durante el encuentro con los colectivos y Defensores de los Derechos Humanos, el Jefe de la Cartera Política llamó la atención sobre la situación de los líderes sociales en el departamento, pero advirtió que gracias al trabajo conjunto con las autoridades se están produciendo resultados:

“La paz de Colombia pasa por el Cauca, estamos aquí para que podamos coordinar tareas y no me voy a sentir satisfecho hasta que no sepa que no hay lideres de derechos humanos asesinados”. El Ministro también presidió la Comisión Intersectorial Para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), acompañado por el Vicepresidente de la República General (R), Oscar Naranjo.

Allí anunció nuevas medidas para atender una alerta de la Defensoría del Pueblo, referente a la confrontación entre organizaciones criminales, que podrían poner en riesgo a la población de 4 corregimientos del municipio de Argelia “tras la reunión con las organizaciones sociales y las autoridades han sugerido una actualización del mapa de riesgos, presencia de la Fuerza Pública y la Fiscalía.

También haremos presencia del Estado con la puesta en marcha de proyectos para el posconflicto”. El Jefe de la cartera política explicó que dentro de los compromisos se encuentran la puesta en marcha de planes protección y prevención de la violencia con enfoque de género, prevención, atención al riesgo de reclutamiento, seguimiento por parte de las autoridades judiciales, mayor presencia de la Fuerza Pública.

Finalmente recordó que el Estado cuenta con nuevas herramientas para garantizar la vida e integridad de los lideres sociales a través de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, que reglamentan el sistema de alertas tempranas para la protección de líderes sociales y crean la Comisión Intersectorial Para La Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT).