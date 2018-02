Cajera de banco y un docente defraudan Alcaldía de Buenaventura por $4.000.000.000

Loterias

Loterías del 1 de febrero en Colombia:

Bogotá 6260 – Serie 216

Quindio 9507 – Serie 014

DORADO

Mañana 3827 – Tarde 7571

CULONA:

6720

SUPER ASTRO SOL

4855 – Signo Sagitario

SUPER ASTRO LUNA:

6345 – Signo Cancer

PIJAO:

8269

PAISITA:

Día 2900 – Noche 0876

CHONTICO:

Día 0978 – Noche 7840

CAFETERITO:

Tarde 2073 – Noche 8482

SINUANO:

Día 8972 – Noche 4800

CASH THREE:

Día 096 – Noche 338

PLAY FOUR:

Día 0281 – Noche 6662

SAMAN:

3437

CARIBEÑA:

Día 5584 – Noche 2059

WIN FOUR:

7902

EVENING:

3272

MOTILÓN:

Tarde 7424 – Noche 3728

LA BOLITA

Día 8655 – Noche 1359

LA FANTÁSTICA:

Día 1590 – Noche 9211

EL COLONO:

4070

ANTIOQUEÑITA

Día 9241 – Tarde 3539