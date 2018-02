Filmación de películas extranjeras en el país genera empleo y atrae inversión: Santos

Foto: Presidencia

Unas 20 mil personas han sido empleadas en las 35 películas rodadas en el país, las que además han reportado inversiones superiores a 140 mil millones de pesos, explicó el Mandatario.

El rodaje de la película “Mile 22”, que se realiza actualmente en Bogotá y congrega actores de Hollywood, como Mark Wahlberg y al director Peter Berg, es de gran beneficio para el país ya que genera empleo y trae inversión, manifestó este sábado el Presidente Juan Manuel Santos.

La afirmación la hizo durante su visita al set de grabación de esta película norteamericana, que se rueda en pleno centro de Bogotá.

“Que Colombia se convierta en un buen sitio para producir películas es algo muy importante, trae empleo, trae inversión. El prestigio para Colombia es inmenso, después de la ley (1556 del 9 de julio), que se aprobó en el 2012 se han hecho 35 películas, se han empleado más de 20 mil personas eso ha atraído más de 140 mil millones de pesos”, indicó el Mandatario.

El Jefe del Estado manifestó que “Mile 22”, es “una de las más importantes películas que se está filmando aquí en Bogotá”, y reconoció que productores de talla internacional están mirando a Colombia para producir sus contenidos.

A su turno el director neoyorquino Peter Berg exteriorizó su fascinación con Colombia.

“Me siento como en casa, la gente me ha tratado como su familia. Estamos fascinados de haber encontrado tanto valor de producción aquí y vivir está gran experiencia, ha sido un verdadero placer, una de las mejores experiencias que hemos tenido”, dijo.

También destacó la calidad de los trabajadores y de los equipos colombianos utilizados en la producción.

“¡Fabulosos! No imaginamos lo buenos que eran los equipos de filmación en Bogotá. Son tan profesionales aquí como en Estados Unidos y estamos filmando aquí una gran película de acción, aquí en Bogotá, como si estuviéramos en los Ángeles, muy emocionados”, concluyó Berg.

A su turno el actor Mark Wahlberg resaltó la calidad humana de los colombianos y prometió volver al país con su familia.

“Estoy muy fascinado de estar aquí, es un hermoso lugar, hermosísimo, la experiencia ha sido maravillosa. Con todo lo que hemos vivido hasta el momento tanto en el trabajo como el solo hecho de estar aquí, los restaurantes son fabulosos, la gente es muy querida, muy servicial, ha sido una experiencia fabulosa. Estoy deseoso de traer a mi familia de vacaciones”, aseveró el actor nominado al Oscar en dos oportunidades.

Por su parte el Presidente Santos reveló que el actor Wahlberg le dijo que era la primera vez que venía a Colombia y que estaba “descubriendo un país nuevo, maravilloso, voy a volver a Hollywood a decir qué maravilla que es Colombia”.

¡Cámara, acción!

Durante su visita al set de filmación, el Mandatario fue sorprendido por el director de la cinta, Peter Berg, cuando lo invitó a que filmara una de las escenas de acción.

Sin más preámbulos, el Jefe del Estado hizo de camarógrafo, y junto al director, al actor principal, y al personal de producción, grabó una de las escenas de acción del filme.

“El director me dijo como a usted le gusta tanto ver cine, porque no hace una experiencia de hacer cine, entonces me invitó a la escena y me puso a filmar parte de la película. Me mostró cómo realmente se dirigía una película, cómo tienen que estar todos los ángulos bien coordinados, cómo tiene que hacerse todo al mismo tiempo, fue una experiencia muy interesante”, relató el Mandatario.

Vienen más películas

Por último, el Presidente señaló que a lo largo de este año serán filmadas en el país otras cuatro películas, lo que significará aumento de la inversión y la presencia de cotizados actores, entre otros aspectos.

“Ya afortunadamente esto es como una especie de bola de nieve. En este año se van a filmar cuatro grande películas con actores muy famosos y eso cuando la gente vea las facilidades, el talento de la mano de obra colombiana, que eso es algo me han dicho que están impresionados, eso atrae más y más inversión”, concluyó.