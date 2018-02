En arriendo Museo de Arte Moderno de Bogotá por falta de recursos

El edificio donde funciona el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) fue puesto en arrendamiento. La falta de recursos y la crisis del sector cultural serían las causas de la decisión.

“El motivo es por falta de recursos para mantener el Museo de Arte Moderno de Bogotá, es un edificio construido hace 32 años por el gran arquitecto Rogelio Salmona, tiene un área de 4.420 metros cuadrados, techos de doble altura, iluminación natural y una excelente ubicación en el centro de Bogotá”, comentó a RCN Radio Carlos Muñoz, asesor inmobiliario del Museo de Arte Moderno.

El acesor explicó que podrían interesarse en el edificio tanto personas naturales como personas jurídicas, organismos del Gobierno, empresas grandes y en general quien desee instalarse en el inmueble.

“La edificación también posee cercanía de estaciones de Transmilenio, un auditorio, dos cocinas, una no funciona, ocho baños, algunos no funcionan también por problemas de tubería, un ascensor que hay que cambiarlo, no tiene parqueadero privado y tiene poco acceso para personas con movilidad reducida”, afirmó Muñoz.

Por ahora, se desconoce cuál será el destino de las obras que se expusieron hasta este fin de semana en el MAMBO. “No sé a dónde serán trasladadas, en su momento me imagino que lo dirán pero esa información no la tengo aquí”, comentó Muñoz.

Por su parte, el Museo de Arte Moderno de Bogotá no se ha pronunciado respecto al destino de las obras que allí se exponían así como el futuro del MAMBO, en caso de que se establezca en otro lugar de la ciudad o definitivamente se cierre el espacio.