La Policía revela cómo se llegó a la captura de la banda que asesinó al médico Fabián Herrera.

Esta es la banda “Los Selectores”, una peligrosa organización criminal, la cual según la Policía Metropolitana de Bogotá, está directamente relacionada con la muerte del médico Fabian Herrera, así como la del asalto a un ciudadano extranjero, valiéndose de la modalidad de la escopolamina.

Según el general Hoover Penilla, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, con estas cuatro capturas se llega a ocho los implicados en la muerte del médico Herrera, en hechos que se registraron en el mes de junio del 2.017, cuando el galeno visitó un establecimiento público del norte de la ciudad.

“Esta banda de “Los Selectores”, estaba integrada por estas cuatro personas que actuaban en un sector de rumba, el papel de las dos mujeres, en el caso de alías “Laura”, quien por sus encantos era la encargada de abordar en estos bares a hombres solos que llevaran elementos de valor y a quienes le suministraba una sustancia para reducirlos, además de ser la directa responsable de la muerte del médico por haberle administrado, al parecer, una sobre dosis de escopolamina, que fue lo que le provocó el deceso”, reveló el gral Penilla.

En la investigación que duró más de seis meses y que llevó a los agentes de la Seccional de Policia Judicial Sijin a que se infiltraran en varios de los bares por donde estas organizaciones criminales actúan, se descubrió que la otra mujer, Stephania, realizaba la misma labor en las discotecas, ella daba aviso a sus amigos sobre la víctima cuando ya la había sometido mediante el suministro de esta clase de sustancia.

En las grabaciones de las interceptaciones a sus teléfonos los investigadores conocieron la manera en que ellos se comunicaban entre ellos para entrar a actuar en el momento preciso.

En el caso de los dos compañeros de las mujeres, alías “Edwin y Jhon, eran los encargados de recoger e intimidar a la víctima, llevarla a otro lugar para obligarla, mediante amenazas, golpes y torturas, a que suministra las claves de las tarjetas y así proceder a sacar el dinero de los cajeros.

El comandante de Bogotá, señaló que en la primera fase se habló de la captura de los primeros cuatro implicados en el mismo caso en septiembre, ahora, se están presentando a los otros cuatro para un total de ocho, quienes actuaban en el norte de la Ciudad y otros sitios de rumba y la cual termina siendo desmantelda en su totalidad, advirtiendo que la Policía le sigue el rastro a otras bandas como estas.

El general Penilla advirtió que esta banda participó en la retención de un ciudadano de nacionalidad austriaca, a quien mantivieron secuestrado por cuatro días, y no contentos con él, procediron a llamar a sus familirias para que pagaran un rescate por su liberación.

También informó que este delito tiene una particularidad especial, que cuando no hay una afectación grave en su integridad por lo general no lo denuncian, las personas son las mismas que se abstienen a reportarlo, a no ser que un testigo lo informe a las autoridades.

A su vez el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, indicó que gracias a la denuncia de las personas se ha venido logrando la captura de los responsables de los principales delitos cometidos en la ciudad como el caso de la muerte del menor Dylan, en la localidad de Bosa, los asesinos de Jeisson Méndez asesinado en Ciudad Bolívar, por parte de unos fleteros y.las capturas de las más grandes bandas de esta localidad por hurto y homicidio en lo que va corrido del año.

Mejia hizo un llamado de atención a las personas para que informen a sus familias dónde van a estar cuando salgan de la casa, ser cautos cuando se trate de una desaparición, para que no se genere un pánico tanto para sus seres queridos como para las autoridades, toda vez que en la mayoría de las situaciones se descubre que estaban con sus amigos, novios u otras personas en un lugar diferente al que anunciaron.

Los capturados, que ya tenían antecedentes por hurto y lesiones personales, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que ante un juez de la República respondan por los delitos de secuestro extorsivo en concusión con concierto para delinquir, teniendo en cuenta contra ellos pesan más de 15 denuncias por similares casos al del médico asesi