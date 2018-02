Perú: Grupo de Lima evalúa asistencia de Maduro a cumbre de las Américas

Este lunes se conoció que el grupo de Lima evaluará si invita o no al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la cumbre de las Américas de Lima, el 13 y 14 de abril próximo, a la que asistiría el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló la canciller peruana Cayetana Aljovín (Foto).

Según Aljovín, la presencia de Maduro en la cumbre de las Américas: “es un tema que tenemos que evaluar detenidamente”, dicho a nombre del grupo de Lima, en declaraciones a un programa de televisión.

El Grupo examinó la situación de Venezuela en el contexto de la cumbre, donde habría quedado en manos de Perú, como anfitrión, la decisión final, según versiones de prensa no desmentidas por Lima.

Estas expresiones de la canciller peruana coinciden con la visita a Perú del secretario de estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, este lunes y martes.

Aljovín y Tillerson sostendrán una reunión de trabajo durante la cual “tratarán temas de la relación bilateral y, especialmente, la visita al Perú del Presidente Donald Trump con motivo de la cumbre de las Américas”, señaló la cancillería.

Y agregó que. “todos hemos sido claros en que la situación de Venezuela no solo le compete a los venezolanos, pues ha generado una crisis a la región”.

También sostuvo la funcionaria que: “Así lo vemos en el Grupo de Lima. En Colombia ya viven 500 mil venezolanos; en Perú, 100 mil. Venezuela, al no reconocer la crisis, no solo no permite que los países (intervengan), sino que tampoco lo organismos no gubernamentales apoyen”.

Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, conforman el Grupo de Lima.