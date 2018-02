Capturan a siete integrantes de “clan del golfo” en Santander

Loterias

Loterías del 5 de febrero en Colombia:

Cundinamarca 8395 – Serie 160

Tolima 1848 – Serie 012

DORADO

Mañana 6433 – Tarde 4185

CULONA:

0947

SUPER ASTRO SOL

5191 – Signo Tauro

SUPER ASTRO LUNA:

6354 – Signo Capricornio

PIJAO:

9111

PAISITA:

Día 6479 – Noche 7777

CHONTICO:

Día 6192 – Noche 8061

CAFETERITO:

Tarde 7807 – Noche 2230

SINUANO:

Día 6408 – Noche 5784

CASH THREE:

Día 311 – Noche 302

PLAY FOUR:

Día 3216 – Noche 0376

SAMAN:

1121

CARIBEÑA:

Día 1455 – Noche 9753

WIN FOUR:

8943

EVENING:

3987

MOTILÓN:

Tarde 8003 – Noche 9609

LA BOLITA

Día 4090 – Noche 6109

LA FANTÁSTICA:

Día 1759 – Noche 5304

EL COLONO:

8929

ANTIOQUEÑITA

Día 1270 – Tarde 4324