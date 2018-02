Comisión de Acusaciones advierte a Petro que si falta nuevamente se tomarán medidas pertinentes

Así lo confirmó el representante investigador de esa célula legislativa, Edward Rodríguez quien dijo: “Es lamentable que el doctor Gustavo Petro no acuda a una audiencia de la Justicia. Nosotros lo citamos para el próximo martes a la Comisión de Acusaciones para que declare sobre el caso del ex magistrado Leonidas Bustos y de no comparecer será conducido”.

“Creo que es pertinente que un candidato presidencial por lo menos, presente una excusa y le tenga respeto a la Comisión de Acusaciones. Lo citamos para el próximo martes a las 9 de la mañana y de no comparecer tomaremos las medidas pertinentes”, señaló Rodríguez, tras explicar que el exalcalde fue citado a instancias de las investigaciones que adelanta la Comisión de Acusaciones sobre el escándalo conocido como el “Cartel de la Toga”.

Rodríguez insistió en que “si no comparece lo podemos conducir (ser llevado por la Policía), pero es lamentable que un candidato presidencial no respete las instituciones y por lo menos no mande una excusa”.

El Congresista precisó que “vimos que las otras personas, por sus agendas, no podían y por eso accedimos a aplazar las audiencias ”.

Petro estaba agendado para asistir a la Comisión de Acusaciones en la Cámara a las 2 de la tarde y allí no se recibió ninguna excusa del dirigente político, cuya citación fue pospuesta para la semana entrante.