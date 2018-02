Hay 10 mil ofertas laborales para colombianos retornados de Venezuela y venezolanos con permiso de trabajo

Las cuatro oficinas móviles de empleo del SENA arribaron a Norte de Santander (Cúcuta, Villa del Rosario y los Patios) con 20 jornadas para brindar los servicios de intermediación laboral. Son 10 mil vacantes para laborar en diferentes ciudades de Colombia y 663 ofertas para Norte de Santander.

Entre los perfiles más solicitados por los empresarios de esta región del país se destacan operarios de máquina plana y de confección de prendas de jean, oficiales de construcción, conductores de microbús y auxiliares de enfermería, entre otros. También se ofrecerán servicios de orientación ocupacional, inscripción y/o actualización de hoja de vida en el aplicativo virtual de la Agencia Pública de Empleo del SENA, entre otros.

“Con esta estrategia de atención especial buscamos generar empleabilidad a colombianos deportados de Venezuela y venezolanos que cuenten con permiso de trabajo en Colombia para mitigar la difícil situación económica producto del desplazamiento a raíz de la situación por la que atraviesa nuestro hermano país. Hemos contactado a empresas interesadas en contratar talento humano proveniente de Venezuela y hoy estamos brindándoles nuevas oportunidades a esta población”, manifestó José Antonio Lizarazo, director general del SENA.

Las personas interesadas en asistir a estas jornadas podrán participar con su hoja de vida entre las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. Conozca aquí los puntos de atención.

En 2017, gracias a la intermediación laboral de la Agencia Pública de Empleo, se gestionaron 159 colocaciones para colombianos deportados de Venezuela y 597 para venezolanos residentes en Colombia.

IMPORTANTE

Si usted es venezolano y está interesado en trabajar en Colombia debe contar con los siguientes documentos en regla:

1. PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA PEP

El PEP solo fue concedido a los venezolanos que ingresaron al país antes del 28 de julio de 2017, y les ampliaron el plazo para solicitar este permiso hasta el 31 de octubre de 2017.El PEP no se renueva y tiene una validez de 2 años a partir de la fecha de expedición.

El PEP no se renueva y tiene una validez de 2 años a partir de la fecha de expedición.

El PEP no es un documento legal, solo es un por un periodo de tiempo.

El PEP se puede verificar con la aplicación QR (APP Lector QR)

Para más información sobre el PEP visite:

http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/

2. VISA LABORAL

Para solicitar la Visa laboral, primero debe tener un contrato laboral vigente, para así iniciar el trámite ante el Ministerio de Relaciones Exteriores – Cancillería.

http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa

El paso a paso lo encontrará en:



3. CÉDULA DE EXTRANJERÍA

Recuerde que la cédula de extranjería queda asociada a su VISA tramitada.