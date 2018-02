Presidente Santos felicitó al escolta que defendió a una mujer que intentaban robar en Bogotá

Foto: Presidencia del la República

El escolta de la Unidad Nacional de Protección, quien defendió a una mujer en el norte de Bogotá cuando estaba siendo amedrentada por dos delincuentes que intentaron robar su carro, se reunió con el presiente Juan Manuel Santos.

Se conoció que el mandatario de los colombianos felicitó al escolta Mario Múñoz por haber defendido a la ciudadana y le ofreció todo su apoyo en las diligencias que adelanta ante la Fiscalía.

De acuerdo con el escolta Muñoz, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Diego Mora, le dijo que el presidente lo quería conocer y saber lo que sucedió el pasado 30 de enero.

“El doctor Diego Mora me llama y me dice, Mario necesito que vayamos a Casa de Nariño que el presidente lo quiere saludar, lo quiere conocer. Fuimos muy puntuales a la cita con el presidente, me saluda, me da las gracias y me dice ‘felicitaciones Mario, eres un verraco, un valiente, tenemos que reaccionar y actuar, defendiendo a las demás personas’ y me dijo que le contara los hechos cómo habían sucedido”, comentó el escolta.

Por otra parte, el escolta dijo que la ciudadana a la que ayudó ya se comunicó con él para concretar una cita.

“Tiene mi número telefónico y me escribe, me dio las gracias y que algún día nos tomaremos un café y poder contarnos bien cómo fue y conocerlo porque en medio de ese susto no lo tengo presente”, expresó Muñoz.

Por último, el escolta Mario Muñoz aseguró que se siente tranquilo por haber actuado de esa manera y dijo que volvería a actuar como lo hizo.