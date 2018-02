Con flota exclusiva de compactadores se realizan labores de recolección este miércoles en Engativá

El alcalde Enrique Peñalosa, informó que durante el día y la noche de hoy miércoles habrá un importante número de camiones compactadores exclusivamente en la localidad de Engativá, destinados a normalizar la recolección de residuos.

“Hoy vamos a tener 35 camiones compactadores en Engativá, de manera que esperamos que quede limpia durante el transcurso del día y la noche. Hay gente nuestra trabajando las 24 horas del día para normalizar la situación”, afirmó el alcalde Peñalosa.

El mandatario reiteró que la Administración Distrital está concentrada en superar esta crisis que se generó por el saboteo, vandalismo e incluso amenazas a trabajadores y sus familias.

“Ofrezco disculpas por las incomodidades que han venido teniendo. Era imposible predecir que iban a presentarse estos actos de vandalismo y de destrucción de los vehículos”, afirmó.

Sobre los hechos sucedidos en la noche de ayer en la localidad de Engativá, el alcalde Peñalosa aseguró que detrás de estos actos hay intereses diferentes. “Yo no quiero condenar a ninguna comunidad porque estoy convencido de que no fue la comunidad de Engativá la que cometió estos desmanes sucedidos anoche. Hay otro tipo de intereses en que los ciudadanos no vean solucionado el problema que se presentó y que cada cual podrá juzgar de dónde provienen”, sostuvo.

El alcalde resaltó el trabajo de muchas comunidades que al ver los problemas han ayudado a los trabajadores que se están dedicando a las labores de recolección en las calles.

Así mismo, recordó que en la ciudad se producen a diario 6.300 toneladas al día de residuos y debido a los actos de sabotaje de los 85 camiones en operación en una noche solo estaban funcionando 10.

“La gran mayoría de la ciudad no tiene retrasos, pero tenemos problemas en un 20 por ciento en sectores como Fontibón, Rafael Uribe Uribe y Engativá. Esperamos ponernos al día en los próximos tres días”, concluyó.