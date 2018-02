Envían a la cárcel a 8 integrantes de la red de tutelantes

Loterias

Loterías del 6 de febrero en Colombia:

Cruz Roja 6627 – Serie 180

Huila 3811 – Serie 086

DORADO

Mañana 9136 – Tarde 0699

CULONA:

1846

SUPER ASTRO SOL

6648 – Signo Capricornio

SUPER ASTRO LUNA:

9079 – Signo Geminis

PIJAO:

2622

PAISITA:

Día 9125 – Noche 7938

CHONTICO:

Día 5963 – Noche 3738

CAFETERITO:

Tarde 3818 – Noche 5529

SINUANO:

Día 8345 – Noche 7889

CASH THREE:

Día 988 – Noche 949

PLAY FOUR:

Día 6963 – Noche 1227

SAMAN:

7104

CARIBEÑA:

Día 8234 – Noche 1130

WIN FOUR:

8894

EVENING:

0798

MOTILÓN:

Tarde 9851– Noche 0688

LA BOLITA

Día 7972 – Noche 7047

LA FANTÁSTICA:

Día 1311 – Noche 0762

EL COLONO:

4724

ANTIOQUEÑITA

Día 3515 – Tarde 5962