Estrellas de la música rendirán un sentido homenaje a David Bowie tras dos años de su muerte

Dos años después de la muerte de David Bowie, grandes estrellas de la música como Billy Corgan y Daryl Hall interpretarán canciones del fallecido artista durante una edición especial del programa de Howard Stern.

El programa, que se emitirá el viernes por la emisora SiriusXM, constará de 25 canciones y será codirigido por el productor de Bowie, Tony Visconti, una puesta en escena sorpresiva para rendir tributo a la leyenda de la música que nunca quiso un homenaje formal.

“Quiero asegurarme de que la gente recuerde a Bowie”, dijo Stern, uno de los conductores radiales más exitosos en Estados Unidos. El locutor ha dicho que el cantante era uno de sus primeros amores musicales.

Stern comenzó su carrera rompiendo esquemas en la radio en Nueva York en la década de los 80, y gradualmente fue ganando prestigio y construyendo su imperio radial.

Corgan, el vocalista de Smashing Pumpkins, interpretará la exitosa “Space Oddity” (1969), los rockeros electrónicos Garbage “Starman” y Peter Frampton, contemporáneo de Bowie, cantará “Rebel Rebel”.

Daryl Hall, del dúo Hall and Oates, interpretará “Fame”, un tema emblemático sobre el paso de Bowie por el funk en la década de los 70.

Otros artistas que formarán parte del show serán la estrella del pop Lisa Loeb, Bleachers, el roquero folk Dawes y los emblemáticos del indie Car Seat Headrest y Britt Daniel de Spoon.

Los fans y el mundo de la música quedaron estupefactos cuando Bowie murió en enero de 2016, víctima de un cáncer.

Su familia no autorizó ningún homenaje público, pero varios conciertos de caridad -organizados meses antes de la muerte de Bowie- en Nueva York se convirtieron en tributos al artista, con la participación de cantantes como Blondie, the Pixies, The Flaming Lips y Michael Stipe.