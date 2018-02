Por primera vez en Colombia: Festival ELROW

Foto: ELROW oficial

Desde el 2009 la tarde de los domingos en Barcelona jamás fue igual desde que la familia Arnau, encuentra la fórmula perfecta para crear un concepto de fiestas extravagantes que sería imposible de retener tras las fronteras de la ciudad de Gaudí.



Elrow es el resultado de una saga familiar de 147 años con hoja de vida fulgurante en el negocio del ocio y la diversión. Este movimiento que ahora invade a las pistas de baile más importantes del mundo, nació por la inspiración de una fiesta de domingo que necesitaba tomar otro rumbo y encontró en un concepto extravagante y singular, el pasaporte perfecto para visitar ciudades icónicas para la fiesta electrónica como: Londres, Miami, Ibiza, Madrid, su natal Barcelona o países como: India, China o Australia.



El estilo teatral de Elrow ha ido convirtiéndose en una experiencia única e irrepetible, tejiendo a su vez millones de historias alrededor de sus referentes musicales, llenas de participaciones animadas, seductoras y encantadoras de los mejores djs del mundo. Por su booth han pasado grandes nombres como Jamie Jones, Seth Troxler, Marco Carola, Paco Osuna, Ellen Allien, Paul Ritch o Matador y Groove Armada, sólo por mencionar algunos de los cientos de miles de líneas de line up que Elrow ha tenido en sus miles de ediciones.



Después de haber logrado expandirse y llevar su idea por toda Europa y Asia, Elrow encuentra un espacio ideal en Sudamérica y decide iniciar su camino de parafernalia y descontrol en países como Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Precisamente en nuestro territorio, Bogotá, Medellín y Cartagena, recibirán al espectáculo electrónico itinerante más grande del mundo en 2018. Festivales como Glastonbury, Tomorrowland, Street Parade y Summer Sonic en Japón, han abierto stages exclusivos para que Elrow despliegue toda su locura.

Nuestra primera cita será el próximo 3 de marzo en el Chamorro City Hall en la cual se celebrará la edición de “Sambodromo do Brasil”, llevándonos de viaje a las profundidades amazónicas, donde cuenta la leyenda que un avión de elrow se descendió y la tripulación decidió establecerse allí, montar su tribu y estar de fiesta cada día. Hay quien afirma haber estado en sus enloquecidos rituales. Hablan de insectos gigantes y brujos locos, de una gran pista de baile rendida a los pies de los chamanes deejay, de carnavales a ritmo de samba brasileña y de rúas infinitas entre favelas salvajes de cañas y barro.



El Sambodromo se presentará en el primer trimestre de 2018 también en países como China, Perú, Turquía, Países Bajos, Italia y Suiza. A todos estos puertos llegará un container con toda la adecuación y producción del show, garantizando la calidad y fidelidad del concepto a nivel mundial.



El Line Up es sin duda arrollador para esta primera edición, encabezado por Matthias Tanzmann (ALE) el más grande del deep y tech house que no visita nuestro país hace más de 3 años. Chus + Ceballos (ESP) pioneros y representantes del “Iberican Sound”, Heidi (ING) una de las chicas más importantes del sello Get Physical de Berlín que visita por primera vez Colombia, Marc Maya(ESP) líder de Elrow 14 en Barcelona y residente obvio de sus tornamesas, De La Swing (ESP) experimentado residente de Elrow Ibiza y trasgresor del techno y house actual y el residente para Elrow Colombia y México, The Mother Earth Calling que en las pistas nacionales lo conocemos como Johnny House-In.