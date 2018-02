Deportistas femeninas, ¿Falla en igualdad de género?

Por: Luis Eduardo Forero Medina

A propósito del Día Mundial de la radio, la Unesco ha propuesto 10 maneras de celebrar el Día Mundial de la Radio 13.2.2018, bajo el tema de Radio de Deportes. ¡Todos en la comunidad pueden participar!.De los nominados, la falla en igualdad de género; es el contenido seleccionado por nosotros para el festejo de la radio este año.

La fecha escogida en 2013 para esta celebración por la Asamblea General de la ONU, es en memoria del día de la creación de la radio de las Naciones Unidas en 1946.

Del Proyecto Global Monitoreo de Medios, realizado en 2015 con apoyo de la UNESCO, se determinó que las mujeres representan sólo el 7% de los deportistas retratados en los medios de comunicación, y solo el 4% de las historias deportivas se centran preferentemente en ellas. Dicho estudio agrega que en muchos casos, los porcentajes de la radio eran incluso peores que los de otras formas de difusión.

El probable olvido de la mujer deportista además de darse en la radio; en general la discriminación de género en el deporte es tan acentuado en Colombia, que debió pasar medio siglo para que una dama, Clara Luz Roldán González; fuera escogida para ser Directora de Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes). La discriminación a la mujer deportiva es abundante en los medios de comunicación, concretamente en la radio; que dedican más espacio, más del 90% a deportes y deportistas masculinos; que a los mixtos o puramente femeninos. La mujer deportista queda en la invisibilidad; por lo que la Igualdad de género en la cobertura deportiva, es uno de los tres universos en que se conecta la radio en su día. Las Naciones Unidas abogan para que la radio cubra “por igual, los eventos deportivos de hombres y mujeres.”

En las justas deportivas más significativas del planeta, -los Juegos Olímpicos-, la participación de la mujer colombiana siempre ha sido mínima. Solo hasta 1968 una mujer obtuvo un puesto en los Juegos Olímpicos de México; 4 damas en Múnich 1972; 3 en Montreal 1976; cero en Moscú 1980; 4 en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, y 6 en los Juegos de Seúl 1988. En Londres 2012, la tasa de participación femenina de todo el mundo fue del 44 por ciento. En los Juegos Olímpicos Rio 2016, la delegación femenina colombiana fue ligeramente superior en número a los varones (74-73). Por este muestreo, se deduce que el deporte como industria de una enorme trascendencia económica y social, hasta ahora no ha incentivado la inclusión femenina en Colombia y en la mayoría de países.

En Colombia lentamente la mujer por iniciativa propia; sin ningún patrocinio pisa terrenos deportivos propios de los varones; llegándolo a superar en muchos casos. Es amplio el podio de mujeres deportistas colombianas que destacan nacional e internacionamente. Caterine Ibargüen, Mariana Pajón, Yurí Alvear, Ingrit Valencia, medallistas olímpicas, “representan a las demás deportistas del país”, dijo Coldeportes. Mariana Pajon en ciclismo BMX, es la primera doble medallista, al alcanzar su segunda medalla de Oro de forma consecutiva; en Londres 2012 y Río 2016. Ximena Restrepo Gaviria, fue la primera ganadora de una medalla de Bronce en los 400 mts en atletismo, en Barcelona 1992. En Sidney 2000, María Isabel Urrutia Ocoró, obtuvo medalla de Oro en un certamen olímpico. ( En Sydney 2000 repitió hazaña Mariana Pajón en Ciclismo BMX). La ciclista María Luisa Calle ha conquistado más de dos docenas de preseas, una de ellas en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. En Beijing 2008, el país logró siete preseas (1 Oro, 1 plata y 5 bronces); 6 de las cuales la ganó la representación femenina. En los Juegos Olímpicos Londres 2012, la embajada colombiana estuvo conformada por primera vez por más mujeres que hombres. Este factor se ha repetido en varias encuentros internacionales deportivos, como en los Juegos Panamericanos .

En el plano nacional del fútbol femenino la Liga este año arranca para su segunda versión; siendo las ‘Leonas’ las que el año pasado se llevaron el primer título nacional, entre 18 equipos rivales. En 2018 las participantes están distribuidas en 23 equipos. En ciclismo la Vuelta a Colombia Femenina adelantó su segunda versión el año pasado, después de mucho tiempo de subidas y bajadas infructuosas para que aprobaran esa carrera. Ni uno ni otro certamen transmite la radio, como sí lo hace con el futbol y ciclismo masculino.

El pulso de la participación femenina además de ser medido en los propios campos de juego, también debe enfocarse a la dirigencia de Federaciones Nacionales; en las que apenas una decena de mujeres las mandan. En la narración deportiva, donde las damas tenían como función la de husmear las redes, leyendo twitters; hoy superan a sus similares varones en conocimientos deportivos.

En cuanto a deportes femeninos o mixtos, su número es reducido o poco difundido por la radio. Son deportes mixtos la equitación, el tenis de mesa, los deportes a motor, y de raqueta y los acuáticos.

En el tercer Foro IF Igualdad de Género en Liderazgo, el 28 de marzo, el Comité Olímpico Internacional, COI, se considerará el Proyecto de Revisión de Igualdad de Género, que contiene “25 recomendaciones audaces y desafiantes para fortalecer la igualdad de género en todo el Movimiento Olímpico”.

El futuro de las mujeres en el deporte es brillante ya que “las barreras están bajando”, concluyó Bárbara Slater, atleta británica, ex gimnasta y apasionada defensora del deporte femenino. Slater es la primera mujer en ser designada directora de BBC Sport.

@luforero4