Envían a la cárcel a 6 integrantes del clan Quiroz, constructor de los edificios de arena en Cartagena

–Un juez de garantias de Cartagena determinó enviar a la cárcel a seis integrantes de la familia Quiroz, más conocidos como el “clan de los castillos de arena”, dentro del proceso que se les sigue por los 16 edificios que construyeron ilegalmente en Cartagena y que tuvieron que ser evacuados por el peligro de que se desplomen.

El juez Primero Penal Ambulante con función de Garantías, Juan David Florez, les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario y ordenó al Inpec ubicarlos en un penal de la capital de Bolívar.

Concremtamente, 5 de los enjuiciados fueron trasladados a la Cárcel de Ternera, y el sexto, una mujer, fue enviada a la Cárcel de San Diego.

Mientras tanto, las autoridades continúan la búsqueda del principal cabecilla del clan Wilfran Quiroz y de María Quiroz, quienes se ecuentran prófugos.

La Alcaldía de Cartagena anunció una recompensa de hasta 20 millones de recompensa a quienes suministren información que conduzca a ubicar y capturar a estos sujetos.

Los 6 miembros de la familia Quiroz fueron capturados en desarrollo de la “Operación Castillos de Arena”, que se implementó para desmantelar la red familiar dedicada a falsificar licencias de construcción y a actividades de urbanización ilegal.

El proceso se inició tras el desplome del edificio Blas de Lezo, ocurrido el 27 de abril de 2017, causando la muerte a 20 personas y heridas a 23 más.

Los fiscales de conocimiento imputaron a los capturados los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, urbanización ilegal, obtención de documento público falso, uso de documento público falso y estafa en modalidad masa.

Sin embargo, el juez que los envió a la cárcel eliminó el cargo de concierto para delinquir.

Los edificios construidos por la familia Quiroz y que deberán ser demolidos son:

Innova, barrio Alto Bosque, transversal 51 No. 21 B 189

Shalom, barrio El Recreo, Cra. 80 B No. 31 B 22

Villa Vanessa, barrio Escallón Villa Cra. 54 No. 30 E 36

Villa Ana, barrio Escallón Villa Cra. 53 No. 30 F 27

Portal de los Alpes, barrio Los Alpes, transversal 73 No. 31 C – 60

Calipso Tower, barrio Alto Bosque, Transversal 52B No. 21 B – 104

Brisas de los Alpes, barrio Los Alpes, Transversal 74 No. 31 C – 05

Parque del Country, barrio el Bosque Carrera 5 No. 24A-36

Alpes 31, barrio Los Alpes, Calle 31 F No. 71 – 60

Brisas de la Castellana, barrio Chipre, Cra 65 A – 30 C No. 31 – 25

Villa Mary, barrio El Recreo, Cl 31 H No. 80 B 35

Tsalach, barrio Alto Bosque, Transversal 50 No. 21 B 187

Villa May, barrio Blas de Lezo, MZ 28, lote 9

Villa Naevia, barrio Alto Bosque, Transversal 51 No. 21 B – 159

Brisas de Blas de Lezo, barrio Blas de Lezo, Cl 25 No. 68 – 52

Cinco Letras, barrio El Bosque Transversal 49 No. 22-58

Atlanta, barrio Alto Bosque Transversal 51ª No. 21C – 42

Bienes para las víctimas

La fiscalía estableció que los capturados poseen bienes sobre los cuales se solicitará la imposición de medidas cautelares con el fin de garantizar la indemnización de las personas afectadas por estos hechos.

Las propiedades identificadas son:

93 apartamentos en la ciudad de Cartagena.

10 lotes en los municipios de Arjona y Zipacoa.

19 vehículos.

4 Sociedades

8 Establecimientos de Comercio.