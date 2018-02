Universidad de Medellín genera polémica por sugerir a sus estudiantes “evitar minifaldas y escotes muy profundos”

Loterias

Loterías del 6 de febrero en Colombia:

Baloto 04 – 23 – 27 – 29 – 34 – 12

Revancha 03 – 05 – 17 – 30 – 37 – 08

Manizales 2475 – Serie 087

Valle 1287 – Serie 043

Meta 1516 – Serie 122

DORADO

Mañana 1651 – Tarde 5214

CULONA:

9114

SUPER ASTRO SOL

1566 – Signo Virgo

SUPER ASTRO LUNA:

4342 – Signo Escorpion

PIJAO:

4265

PAISITA:

Día 3262 – Noche 0920

CHONTICO:

Día 6609 – Noche 0659

CAFETERITO:

Tarde 5407 – Noche 0755

SINUANO:

Día 4336 – Noche 6189

CASH THREE:

Día 803 – Noche 135

PLAY FOUR:

Día 8041 – Noche 2179

SAMAN:

4523

CARIBEÑA:

Día 4186 – Noche 2492

WIN FOUR:

9960

EVENING:

1714

MOTILÓN:

Tarde 3512 – Noche 9892

LA BOLITA

Día 4039 – Noche 5180

LA FANTÁSTICA:

Día 8601 – Noche 6054

EL COLONO:

7685

ANTIOQUEÑITA

Día 3108 – Tarde 3249