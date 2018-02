Servicio de aseo que no fue prestado a la ciudadanía no debe ser cobrado

Así lo expresó el Concejal Diego Molano Aponte durante la sesión del Concejo de Bogotá. Señaló que: “El Alcalde debe garantizar el descuento en la tarifa de aseo a los usuarios afectados en esta crisis de basura que lleva ya 8 días. La Ley 142 de Servicios Públicos establece que cuando el servicio no es prestado en horarios y condiciones establecidas y con las frecuencias estipuladas, deben hacerse las compensaciones a los ciudadanos; A servicio no prestado, tarifa no pagada”.

El Concejal dijo que el Alcalde y su administración deben superar de forma estructural la crisis de basura y la emergencia sanitaria y ambiental que está viviendo Bogotá. Aseguró que debe profundizar el plan de contingencia haciendo recorrido en las vías barriales en especial en la localidad de San Cristóbal, Rafael Uribe y la parte baja de Engativá.

Así mismo recalcó que la UAES debe estar trabajando a fondo con los operadores de aseo para que el próximo lunes entren, con todas las condiciones necesarias, a prestar el servicio con calidad, dignidad y asegurando una adecuada prestación que mejore la calidad de vida de los ciudadanos.

La bancada de Centro Democrático citó a un debate para hacer el control político a la administración y revisar los resultados del plan de contingencia y la entrada en operación del nuevo esquema de aseo.

Este esquema articulará y apoyará más a los recicladores, disminuirá la tarifa de aseo, operará con vehículos de tecnología nueva, incluirá el barrido y limpieza de la zona rural de Usme y Sumapaz y limpiará separadores, cambuches y grafitis vandálicos.

El manejo de basuras está asociado a la calidad de vida de los ciudadanos. “si reciclamos y rehusamos más, la ciudad va a hacer más sostenible, esta crisis la tenemos que superar, pero todos debemos apoyar”, concluyó.