Mi hija no fue adicta a ningún tipo de droga: General (r) Fabricio Cabrera

El general (r) Fabricio Cabrera aseguró que su hija María Andrea Cabrera, fue asesinada y aseguró que le habrían agregado éxtasis a su licor con intensiones sexuales.

Según con el general Cabrera, no cree que su hija haya consumido droga voluntariamente, pues nunca fue adicta a ningún tipo de estimulante.

“Ella no va a consumir éxtasis voluntariamente, el informe da cuenta que no tenían ningún otro tipo de sustancia en su cuerpo”, comentó Cabrera en estrevista a Blu Radio.

En la entrevista, el general (r) indicó que una de las amigas que departió con Andrea en la zona rosa de Chapinero, en el norte de Bogotá, también resultó intoxicada y dejó entrever que un tercero, al parecer con intenciones de orden sexual, sería el responsable de haberle agregado éxtasis al licor.

De acuerdo con el general(r) Herrera, la joven alcanzó a advertirles a sus amigas que no se sentía bien e incluso, les alertó que le habían agregado algún tipo de sustancia a su bebida.

“Ella se enfermó, empezó a sentirse mal, fue al baño y dijo que algo le habían echado en la bebida (…) Ella no sabía qué reacciones podría tener eso. En mi hija la reacción fue de manera brutal y la mató. Ella seguramente se sintió que estaba mal por el trago, por la comida y se fue deteriorando y no avizoraron. Cómo iban a pensar que le habían echado algo a la niña”, explicó Herrera.

El general (r) Herrera se mostró confiado en que los resultados de las investigaciones desmientan la versión de Medicina Legal.

“Confío en la Fiscalía, pero uno como padre sabe cómo he formado a mi hija. No me voy a poner a hacer apología de mi hija en este momento, pero sí invito a que investiguen y vean qué clase de mujer era mi hija”, agregó Herrera.